烏總統「峰會外交」 俄斥「政宣表演」 澤連斯基戰時首見沙特印度領袖 淡化未見巴西總統影響

京召日使抗議G7「炒作涉華議題」

澤連斯基前日已抵埗廣島，但昨天才參與G7峰會的兩場相關會議——即第8節「G7+烏克蘭」和第9節「G7+伙伴國家+烏克蘭」。其中後者有東道主日本邀請的其他嘉賓國家參與，包括「全球南方」（Global South）重要國家印度、印尼和巴西等，會上澤連斯基更獲安排坐在印度總理莫迪和韓國總統尹錫悅之間。

烏克蘭上周五突然打響這波外交攻勢，傳出澤連斯基親赴G7峰會的消息，他乘搭法國提供的專機先往吉達，以嘉賓身分參與阿拉伯聯盟峰會，並獲東道主沙特阿拉伯的實權領袖、王儲兼首相穆罕默德會見。他趁此機會敦促阿拉伯各國「誠實直面」俄軍侵烏的事實，並支持「烏克蘭和平方案」，穆罕默德則重申願在俄烏之間斡旋。

抵埗廣島當天，澤連斯基即會見印度總理莫迪，他去年12月曾跟莫迪通電話，但二人面談則是首次。莫迪強調視俄烏戰爭為人道議題，又保證印度和他本人將會為解決俄烏衝突「力盡能事」。惟印方聲明未有提到澤連斯基尋求新德里支持的烏克蘭和平方案，印度外交秘書克瓦特拉則確認澤連斯基邀請莫迪訪烏。

會見印尼總統 與越南總理握手

澤連斯基昨天會見印尼總統佐科。印尼去年是二十國集團（G20）輪任主席國（今年是印度），佐科6月出訪俄、烏，成為戰時首名訪烏的全球南方領袖，更容許澤連斯基趁11月G20峰會時以視像形式闡述其烏克蘭和平方案的細節。澤連斯基在Twitter重提舊事並致謝佐科，佐科自言告訴澤連斯基，他有密切跟進烏克蘭局勢發展，強調印尼會持續支持烏方和平工作，「永遠準備好成為和平的橋樑」。

惟烏方峰會外交的成果因巴西的冷淡態度蒙上陰影。對比澤連斯基訪日消息甫傳出，印度傳媒即迅速確認莫迪決定跟他會面，巴西總統盧拉最終不但未見澤連斯基，甚至被巴西傳媒發現在「G7+伙伴國家+烏克蘭」會議開場時，未有如其他國家領袖般主動跟進場的澤連斯基打招呼——越南總理范明正同場至少有被拍下跟澤連斯基握手。彭博社此前報道，巴西代表團有官員質疑被算計，令盧拉面臨不得不見澤連斯基的壓力。

學者：盧拉遲疑拒見自損中立策略

巴西政治學者施廷克爾說，對盧拉做法感到困惑，巴西本可迅速表態盧拉肯在日本見澤連斯基，也可暗示傾向稍後階段才見，惟巴西的遲疑回應惹來更多解讀。他說盧拉拒見澤連斯基反會對其外交策略造成大得多的損害，「盧拉的窘境令我們意識到，他要在冷戰動態塑造的世界中以中立論述來尋求全球目光是如何困難」。

然而，澤連斯基嘗試淡化事件，他昨晚在記者會上被問到會否對見不到盧拉而感到失望，笑答會是盧拉自己感到失望，惹來在場記者哄笑。

澤連斯基在Twitter形容昨日是「忙碌的外交一天」，旨在令烏克蘭更接近勝利，並感謝烏克蘭的所有伙伴。他又聲言「由日本到阿拉伯國家，由歐洲到拉丁美洲，我們找到對我方（烏克蘭和平）方案的支持。我們會繼續努力」。

另外，俄羅斯外交部昨發表聲明，指控「G7領袖將他們控制的基輔政權魁首帶到會議，令廣島活動變成政治宣傳表演」。聲明形容G7「無可逆轉地變壞」，淪為英語世界炮製破壞性倡議、損害全球穩定的「孵化器」。聲明另外指控G7激發反俄和反中的「歇斯底里」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）