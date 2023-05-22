拜登麥卡錫通話 盼破債限僵局

一名白宮官員透露，拜登在日本期間得悉談判未取得進展後，指示他的團隊安排他與麥卡錫通話。拜登原定本周從日本前往巴布亞新幾內亞，再去澳洲，但因國家舉債危機而縮短行程。

兩黨互指對方談判中倒退

談判陷入僵局後，雙方互相指摘。白宮發言人讓-皮埃爾上周六（20日）指共和黨的最新要求是「倒退」，包含「極端」要求後，麥卡錫表明當總統仍在海外時，談判僵局不太可能得到解決。他反指白宮代表在談判中「倒退」，拒絕對削減開支讓步。

根據國會議員、助理和白宮官員說法，僵局的核心是對支出水平的根本分歧。共和黨人要求的削減幅度比民主黨人所能接受的更大。了解談判情况的助手說，除非在根深柢固的立場上發生重大轉變，否則不大可能在支出問題上達成妥協。

《紐約時報》上周六報道，即使雙方在最後一刻達成協議，長期的不確定性也可能推高借款成本，令已經不穩定的金融市場進一步動盪。這可能導致公司在美國經濟已面臨衰退風險高企的情况下，撤回投資和減少招聘，同時阻礙公共工程項目的融資。僵局亦可能降低人們對美國金融體系穩定性的長期信心，造成深遠影響。

（法新社/紐約時報）