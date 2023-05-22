布林肯訪巴布亞新幾內亞簽防約 當地政客憂惹怒中國

【明報專訊】美國國務卿布林肯今天（22日）代替總統拜登訪問巴布亞新幾內亞（簡稱巴新）。巴新政府預告今與美國簽署防衛協議，普遍相信該協議將允許美國武裝部隊不受限制地進出巴新領海和領空。然而巴新反對黨和政府內部一些人擔心此舉會惹來中國不悅。
布林肯今訪巴新，會與該國簽署雙邊防務與海事安全協議，並且與印度總理莫迪在巴新首都莫爾茲比港（Port Moresby）共同主持印度-太平洋島國合作論壇。
巴新政府前天（20日）發聲明表示，該國與美國今天會締立的防衛合作協議，將促進巴新的國防基建和能力。
授權美軍不受限制進出巴新海空
新西蘭國家廣播電台上周三（17日）報道，按所見的協議草稿所列條款，美軍的船舶、飛機、車輛獲得進出巴新優先權，並且可以在遵守當地法規之下，隨意在巴新的領海、領空、領土活動。而未經美方同意，巴新當局不能登上或檢查美軍的船舶、飛機、車輛。美軍可以在巴新境內的機場、港口，包括隆布盧姆（Lombrum）海軍基地等軍事設施，展開演習、訓練等活動，包括從事偵察、監視、情報蒐集的飛機活動。
巴新政府部分人和反對黨擔心，協議內容可能違憲或使過去奉行不結盟政策的巴新捲入地區軍事化。鑑於巴新國內將在美國和中國之間選邊站視為政治敏感議題，巴新總理馬拉佩（James Marape）上周五向國民保證巴新與美國所訂合作協議不會損害憲法，上周六的政府聲明亦強調，協議「將不會妨礙巴新與其他國家繼續合作，包括中國」。
聲明還表示防衛合作協議是關乎建立防禦力，因為「未來無可避免」有邊境衝突。它又點出俄軍侵烏一事表示，巴新縱然沒有敵人，但得未雨綢繆。此外，美國士兵在該國犯事不會獲得刑事豁免權，而按協議所開發的資產擁有權歸巴新政府。
與3國磋商或續簽《自由聯合協定》
美國近周積極爭取《自由聯合協定》（COFA）3個太平洋島國（密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島、帕勞(又譯帛琉)）續簽該戰略協定，以維繫其太平洋影響力。美國總統特使尹汝尚（Joseph Yun）透露布林肯會在周一、周二，與帕勞（在巴新）及密克羅尼西亞聯邦簽署戰略協議。他本人另將訪馬紹爾群島磋商，希望未來幾周簽訂同類協議。普遍認為美國簽署這些協議志在抗衡中國對太平洋島國的影響力。