布林肯訪巴布亞新幾內亞簽防約 當地政客憂惹怒中國

布林肯今訪巴新，會與該國簽署雙邊防務與海事安全協議，並且與印度總理莫迪在巴新首都莫爾茲比港（Port Moresby）共同主持印度-太平洋島國合作論壇。

巴新政府前天（20日）發聲明表示，該國與美國今天會締立的防衛合作協議，將促進巴新的國防基建和能力。

授權美軍不受限制進出巴新海空

新西蘭國家廣播電台上周三（17日）報道，按所見的協議草稿所列條款，美軍的船舶、飛機、車輛獲得進出巴新優先權，並且可以在遵守當地法規之下，隨意在巴新的領海、領空、領土活動。而未經美方同意，巴新當局不能登上或檢查美軍的船舶、飛機、車輛。美軍可以在巴新境內的機場、港口，包括隆布盧姆（Lombrum）海軍基地等軍事設施，展開演習、訓練等活動，包括從事偵察、監視、情報蒐集的飛機活動。

巴新政府部分人和反對黨擔心，協議內容可能違憲或使過去奉行不結盟政策的巴新捲入地區軍事化。鑑於巴新國內將在美國和中國之間選邊站視為政治敏感議題，巴新總理馬拉佩（James Marape）上周五向國民保證巴新與美國所訂合作協議不會損害憲法，上周六的政府聲明亦強調，協議「將不會妨礙巴新與其他國家繼續合作，包括中國」。

聲明還表示防衛合作協議是關乎建立防禦力，因為「未來無可避免」有邊境衝突。它又點出俄軍侵烏一事表示，巴新縱然沒有敵人，但得未雨綢繆。此外，美國士兵在該國犯事不會獲得刑事豁免權，而按協議所開發的資產擁有權歸巴新政府。

與3國磋商或續簽《自由聯合協定》

美國近周積極爭取《自由聯合協定》（COFA）3個太平洋島國（密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島、帕勞(又譯帛琉)）續簽該戰略協定，以維繫其太平洋影響力。美國總統特使尹汝尚（Joseph Yun）透露布林肯會在周一、周二，與帕勞（在巴新）及密克羅尼西亞聯邦簽署戰略協議。他本人另將訪馬紹爾群島磋商，希望未來幾周簽訂同類協議。普遍認為美國簽署這些協議志在抗衡中國對太平洋島國的影響力。

（綜合報道）