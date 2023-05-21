印度女摔跤手聯手抗爭 促今日前拘涉性騷擾高層

印度從未有過如此由體育健兒爭取權益引發的示威。摔跤是印度贏得最多奧運獎牌的體育項目，因這宗性醜聞，摔跤選手近月已退出了多個國際賽事，亦因抗爭活動放棄為今年杭州亞運、明年巴黎奧運鍛鍊備戰。以馬利克、波格特（Vinesh Phogat）和普尼厄（Bajrang Punia）等國際賽獎牌得主為首的印度男子、女子摔跤運動員，自4月23日起更在新德里國會大樓附近靜坐，要求懲處被指性侵犯7名女摔跤運動員的WFI主席辛格及幾名教練，他們的行動贏得基層行政組織「種姓長老會議」的領袖、農民及工人團體和維權人士等支持。

要脅示威擴至全國及國際層面

示威者要求有關方面於5月21日「死線」前逮捕辛格，否則擴大行動至全國及國際層面，包括尋求國際摔跤界支持。波格特上周一（15日）說：「假如當局未能於指定日子前對他採取行動，我們下周將作出重大抗議行動呼籲。」

印度摔跤聯會性醜聞於去年首次曝光，其一受害者更是未成年，而部分個案遠溯到2012年。其中一名受害人馬利克（Sakshi Malik）近期表示，她2021年在東京奧運後獲總理莫迪接見時，曾當面向莫迪隱晦表示她們備受辛格「痛苦及困擾」，事後馬利克本人開始收到辛格支持者的恐嚇電話。

66歲擔任印度摔跤聯會主席逾10年的辛格一直否認指控，本月初還曾揚言只要任何一項性醜聞指控獲證屬實，他將「上吊自殺」。《印度斯坦時報》指出，他曾涉逾30宗刑事案件，包括搶劫、蓄意傷害公職人員、謀殺、謀殺未遂，以及觸犯北方邦的黑幫法、武器法等，但全皆獲判無罪。

辛格舊案全判無罪 執政黨恐波及選情

辛格自1999年在北方邦的5個選區6度當選國會議員，最近5次都代表執政印度人民黨，在當地被稱為「強人」、「地方大佬」、「擁有政治實力與祝福之人」等。印度明年大選，辛格所屬選區對人民黨不可或缺，但黨內部分人士擔心其醜聞損害該黨利益。

（綜合報道）

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