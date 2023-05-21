敘總統內戰贏家姿態重返阿盟峰會

敘利亞被指血腥鎮壓民主示威，12年前遭阿盟踢走，到今年獲恢復成員國資格。穆罕默德歡迎巴沙爾（Bashar al-Assad）再出席阿盟峰會，期望敘利亞回歸有助解決該國危機，強調沙特不會讓阿拉伯地區淪為衝突場所，形容當地已從「鬥爭的痛苦年代」翻篇。

巴沙爾在峰會上表示，敘利亞「過去、現在和未來都奉行阿拉伯主義」，但同時指重點是讓內政留給敘利亞民眾，「因他們最能夠處理自己的事務」。他又批評支持敘利亞反抗軍並派兵干預的土耳其總統埃爾多安，警告對方「危險的奧斯曼帝國擴張主義思想」。

卡塔爾君主提早離場

並非全部21個阿盟成員國都歡迎敘利亞回歸。路透社報道，2018年曾形容巴沙爾是「戰犯」的卡塔爾君主塔米姆，沒有跟巴沙爾交談，在對方發言前更提早離場。不過，敘利亞官方通訊社則報道，巴沙爾和塔米姆在峰會舉行前曾握手並簡短對話。

敘利亞國內多處叛軍根據地同日有數千民眾示威，抗議阿拉伯國家與巴沙爾政府關係正常化。

（半島電視台/法新社/路透社）