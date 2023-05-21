G7公報提對華「去風險化非脫鈎」 京斥操弄涉華議題抹黑中國

成立「經濟脅迫協調平台」應對

G7聯合公報的第51和52項專門談及中國，其中第51項更再細分成9個小段，闡述G7成員國如何看待對華關係，首先提到一直準備好跟中方建立具建設性和穩定的關係，承認對中方「坦率地接觸和直接表達我方關切」的重要性。其後公報強調G7的政策提案「並非旨在損害中國，也非尋求阻撓中國經濟進步和發展」，指「按國際規則行事」的茁長中國會符合全球利益，「我們不是脫鈎或轉向對內；與此同時，我們承認經濟韌性需要去風險化和多樣化（diversifying）」，明言要降低自身關鍵供應鏈對中國的「過度依賴」。上述「去風險化而非脫鈎」的論調，最先由歐盟委員會主席馮德萊恩在訪華前的對華政策演說上提出，到上月底白宮國安顧問蘇利文引用這說法。

在外界注視的「經濟脅迫」爭議上，公報在有關可持續對華經濟關係的段落提到「會培養應對經濟脅迫的韌性」，反制非法科技轉移或資訊披露的惡意做法，承認有必要保護攸關國家安全的特定先進科技。公報在其他段落有闡述應對方案，包括成立「經濟脅迫協調平台」來提升G7對這方面的「集體評估、準備、威懾和回應」。

籲中方履行《中英聯合聲明》承諾

在東海和南海問題上，G7強烈反對任何以武力或脅迫企圖改變現狀的行為；在台海問題上，G7重申「台海和平穩定的重要性」，指這點對國際社會的安全和繁榮不可或缺，又強調成員國沒有改變在這議題上的基本立場，包括各國「已表明的一中政策」；在香港問題上，G7則呼籲中方履行在《中英聯合聲明》和香港《基本法》的承諾。公報又強調G7認為中方在南海的「擴張性海洋聲索」沒有法律基礎，反對中方在區內的「軍事化活動」。外交部發言人呼籲G7「應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣跡」。

在俄軍侵烏上，公報呼籲中國向俄羅斯施壓停止侵烏，並鼓勵中方支持「基於領土完整及聯合國憲章原則和目標的全面、公正和持久之和平，包括通過跟烏克蘭直接對話」。俄羅斯外長拉夫羅夫昨稱，G7是要圍堵中國和俄羅斯。

中國駐加拿大大使叢培武上周五在渥太華接受彭博通訊社訪問時，就G7峰會涉華議題等表明中方立場，稱G7「代表不了西方世界，更代表不了整個國際社會」，說「逆時代潮流搞陣營對抗沒有出路」，敦促G7摒棄冷戰思維和意識形態偏見。

（廣島G7峰會網站/路透社/彭博社）