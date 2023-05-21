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美轉軚放行盟友F-16戰機援烏 澤連斯基：歷史性決定 俄：西方將招巨大風險

【明報專訊】一直抗拒盟友向烏克蘭提供先進戰機的美國「轉軚」。白宮國家安全顧問蘇利文昨（20日）表示，美國總統拜登前天已通知七國集團（G7）同儕，將由美國盟友移交他們部分的F-16戰機予基輔，而美方將參與未來數月協助訓練烏軍使用西方戰機，而烏方已承諾不會用美製戰機攻擊俄羅斯本土。基輔在爭取F-16上游說已久，昨日抵埗廣島、今日會親身亮相G7峰會的烏克蘭總統澤連斯基形容這是「歷史性決定」。俄羅斯則警告向烏克蘭提供F-16等戰機會為西方招致「巨大風險」。

陪同拜登出席G7峰會的蘇利文昨晨表示，美國軍援烏克蘭的原則「未有改變」，指美方一貫做法都是因應烏戰的緊急情况，而目前美國和西方已提供所有此前承諾的東西，令烏克蘭在戰場上為反攻取得進展，並到達一個應為未來設想的時刻，「烏克蘭將會需要什麼……以能夠威懾並抵擋俄羅斯侵略？F-16、第四代戰機是當中的一部分」。美方將在未來數月訓練期間，與盟友共同決定由誰提供這些西方戰機，以及付運的時間表和數量。

美國《華盛頓郵報》上周五引述美、歐、烏官員稱，拜登政府在援烏F-16戰機一事上改變立場，是因持續受到來自盟友、國會和澤連斯基施壓。基輔在去年俄軍侵略後不久，便開始要求美國為提供F-16「開綠燈」，但華府被指既擔心激怒俄羅斯，又認為F-16成本昂貴，且訓練烏軍機師和工程師使用需時一直拒絕，美國空軍估算訓練烏軍機師駕駛該款戰機最少需時4個月。《華郵》引述華府官員表示，國務卿布林肯是今次決定的主要推手，致力在北約內部推動相關政策。

烏方料最快9月底首批F-16巡航

澤連斯基上周五在Twitter表示，歡迎美國和拜登支持國際戰機聯盟的「歷史性決定」，相信G7峰會上將討論實際執行。烏防長顧問薩克（Yuriy Sak）同日表示，如各方能加快推進決定，他估算9月底至10月初「將看見首批F-16戰機在烏克蘭領空飛行」。他承認烏方最希望獲得F-16，該款戰機不但多用途（可對空和對地打擊），而且在荷載量、可攜載導彈類型和射程以至雷達偵測範圍等皆性能優越。他指烏方爭取最少兩個中隊（每中隊12架）F-16，更理想是3至4個中隊。

丹麥與葡萄牙已表示將加入英、荷發起的援烏「戰機聯盟」，協助訓練烏軍機師。惟《華郵》分析F-16付運時間或遲於烏方期望，因丹麥、荷蘭、挪威和波蘭等擁有該款戰機的北歐國家需時清點庫存和提供訓練。報道指烏方未有拒絕西方提供其他款式的第四代戰機，並引述烏防長列茲尼科夫稱，目前烏軍的蘇聯時期戰機只能分別偵測與打擊60公里和30公里內目標，跟雷達可視200公里、打擊範圍逾150公里的俄軍最新型「蘇-35」戰機存在「巨大差距」，也難以截擊俄軍導彈。

塔斯社引述俄羅斯副外長格魯什科昨回應指，供烏F-16等較先進戰機反映西方國家「仍堅持升級局勢」，「這對他們自身也有巨大風險」。

美追加29.3億對烏軍援

除已拍板供烏F-16戰機外，美國網媒Politico昨引述美烏官員報道，拜登在G7峰會期間與澤連斯基會面後，將公佈新一批3.75億美元（約29.3億港元）對烏軍援，主要是追加美方已供烏武器和軍備，包括戰車、炮火和彈藥。

（華盛頓郵報/法新社/路透社/Politico）

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