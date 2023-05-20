蘋果憂泄密 限制員工用AI工具

報道引述一份文件及知情者指出，蘋果擔心員工使用ChatGPT之類的程式可能會泄露機密資料，又告訴員工不要使用微軟旗下雲端軟件開發協作平台GitHub的軟件代碼自動編寫工具Copilot。

庫克對AI領域發展表達擔憂

在最近一次與分析師召開的季度業績電話會議上，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）對生成式AI領域的發展表達擔憂，「我確實認為，在如何處理這事上，非常有必要深思熟慮……有許多問題仍待解決」。

過濾加載生成式AI程式

另外，蘋果最近也密切關注在其應用商店App Store上架、加載了生成式AI的新軟件。程式開發商Blix嘗試在其電子郵件應用程式BlueMail加載ChatGPT功能，但蘋果公司臨時過濾了這更新版本，理由是有可能向兒童展示不當內容。蘋果的審查小組要求BlueMail要麼將應用程式的年齡限制提高到17歲或以上，要麼加入內容過濾程式。之前該應用程式的年齡限制設定為4歲或以上。Blix向蘋果保證已經在這項ChatGPT功能上設置內容過濾後，該程式獲准上架。

蘋果公司是AI消費者應用程式的早期參與者之一，2011年就推出智能語音助手Siri，但在隨後幾年，Siri的發展落後於亞馬遜的Alexa等語音助手。

（華爾街日報）