烏指俄持續轟炸 海陸空射30巡航導彈施襲

烏國防部表示，在周四擊落29枚導彈和4架無人機，惟南部港口敖德薩及東北部哈爾科夫州仍各有1死2傷；另外，首都基輔東北部戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）傳出爆炸，基輔東南部達爾尼茨基區（Darnytskyi）亦有商店因墜落的導彈碎片而起火。基輔軍政機關首長波普科（Sergiy Popko）指俄軍對基輔的連串空襲無論威力、強度和多樣性都是前所未有。

中南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長雷薩克（Serhiy Lysak）在Telegram報稱，總統澤連斯基故鄉、中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）周五凌晨遭俄攻擊，多棟建築物起火，一家「私人工業企業」被擊中，導致兩傷。

另外，俄方扶植的官員稱克里米亞周四有運糧列車出軌，指是蓄意行為，鐵路營運商指是「第三方」所為。聲稱有接近俄執法部門消息來源的Telegram頻道Mash則指，事故由爆炸裝置造成。

俄改戰術威脅烏軍 電子戰能力不斷發展

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）周五（19日）發表研究，指俄軍侵烏15個月後改變作戰方式，為彌補早期的防空失誤，將1200公里前線上的導彈系統與傳感器進行了合理連接。這一戰術轉變很大程度賦予俄軍規避和攔截烏克蘭高速反輻射導彈（HARM）等武器的能力，並能從150公里外擊落低空飛行的烏方戰機。報告又指俄軍的電子戰能力不斷發展，令烏方每月損失1萬架無人機，俄軍亦似乎能實時破譯烏軍的加密通訊系統。

（路透社/彭博社/法新社）

（俄軍侵烏）