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指俄侵烏不止歐洲危機 岸田：G7須捍衛國際秩序

【明報專訊】本年度七國集團（G7）峰會東道主、日本首相岸田文雄在峰會前夕分別投書《外交事務》期刊和《金融時報》，強調在廣島舉行G7峰會的特殊意義，又強調俄軍侵烏不止是歐洲的危機，G7成員國須捍衛國際秩序。

指俄倘得逞 將間接影響印太穩定

岸田在《外交事務》網站周四（18日）刊登的專訪中，強調日本作為G7中唯一的亞洲國家，處於獨特位置向世界闡明，俄軍侵烏不止是烏克蘭或歐洲的問題，而是對全球各地民眾安全和繁榮的威脅——倘若莫斯科在烏克蘭得手，將間接影響到印太以至其他地區的和平穩定。他又指這次峰會將是推動全球南方國家跟G7加深合作的機會，直指俄軍侵烏為全球南方的人民生計尤其帶來破壞性影響，除非G7各國聆聽和解決跟該影響有關的關切，否則無法建立必要的信任，來維繫自由與開放的秩序。

以廣島市為政治根據地的岸田進而強調，廣島曾受原子彈攻擊的歷史，理應成為和平與秩序被打破而邁向不穩和衝突會有何後果的提醒。

強調加強接觸全球南方

至於在昨日刊登於《金融時報》的文章，岸田延續類似論述，強調俄軍侵烏不止關乎歐洲安全，也是對於基於法治的自由與開放國際秩序之挑戰，甚至重提「今日烏克蘭，或是明天東亞」的說法。岸田又強調加強接觸全球南方的重要性，這也是G7峰會邀請印度、印尼和巴西等國作為嘉賓的理由。

（外交事務/金融時報）

相關字詞﹕印太地區 俄軍侵烏 七國集團（G7） 七國集團（G7）峰會 全球南方（Global South） 岸田文雄

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