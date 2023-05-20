烏總統明赴G7 盼游說「全球南方」抗俄 首訪沙特晤王儲 商討俄烏戰和平方案

烏克蘭國家安全及國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）昨向國內電視台確認澤連斯基將親赴G7峰會，「那裏（G7峰會）將決定非常重要的事情，因此我們總統出席，親身出席對捍衛我們利益絕有必要」。澤連斯基昨乘法國政府專機飛抵吉達後表示，期望與穆罕默德（Mohammed bin Salman）優先討論終結俄軍侵烏的和平方案，保護烏克蘭國內的穆斯林社群，以及俄方交還克里米亞政治犯的等問題。澤連斯基在Twitter形容沙特在以上議題「扮演重要角色」，準備把兩國合作「提升至新層次」。

岸田文雄伉儷昨晨在廣島和平紀念公園，以紅地毯迎接G7成員國領袖，隨後帶領他們參觀二戰原爆資料館。擁核國家美、英、法在內的G7首腦一同參觀該館，是歷來首次。當地時間中午，各國領袖向原爆死難紀念碑獻花，並移植一棵原爆倖存櫻花樹的樹苗。工作午餐期間眾人討論世界經濟形勢，以及使用和管制人工智能（AI），下午召開烏克蘭局勢會議後參觀廣島縣嚴島神社，工作晚餐以外交安全為題，討論包括中國等印太地區形勢，並就裁核交換意見。

G7國領袖首次同遊原爆資料館

今次G7峰會除了七國集團成員外，東道主日本還邀請了印度、巴西、越南和印尼等8國領袖作為嘉賓與會，目標加強組織與「全球南方」（Global South）在氣候、糧食、能源等人類安全的合作，亦被視為拉攏這些國家對抗俄羅斯與中國。路透社引述消息人士稱，對於澤連斯基來說，訪問阿拉伯國家和親赴G7峰會，是他游說盟友以及在俄軍侵烏一事上仍表示中立國家的大好機會，周日可能會尋求與印度、印尼、巴西領袖親身會談。「全球南方」國家一般指歐美澳紐日韓等先進國家以外的拉美、非洲、亞洲和大洋洲國家。

莫迪峰會期間將晤澤連斯基

美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，印度總理莫迪將在峰會期間與澤連斯基會面。《日經亞洲》同日刊登莫迪專訪，他承諾會在G7峰會上「加強全球南方的聲音和意見」，努力為印度今年擔當輪任主席的二十國集團（G20）「注入動力」。

同意對俄羅斯實施新制裁

G7峰會首日主要議程是烏克蘭局勢，G7領袖同意對俄羅斯實施新制裁，「令俄國無法獲得G7的科技、工業設備和服務來支持其戰爭機器」。G7表示會進一步限制俄羅斯進入G7經濟體，並「將擴展我們的行動，限制出口對俄軍侵略至關重要的物品，並確保限制措施覆蓋我們所有司法管轄區」。G7亦表示將加強防止任何規避現有制裁措施的行為，「包括針對向前線運輸物資的實體」。G7還承諾限制在俄羅斯開採、加工或生產的鑽石的貿易與使用。

（綜合報道）