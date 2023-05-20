研究指全球逾半大湖水庫存量減

最重要淡水資源每年失220億噸

科羅拉多大學波德分校（University of Colorado, Boulder）環境科學研究合作研究所（CIRES）研究員姚方方（Fangfang Yao，音譯）的團隊周四（18日）在《科學》期刊發表結果。其研究團隊利用衛星測量結合氣候和水文模型，評估全球近2000個大型湖泊，發現53%湖泊水位在1992年至2000年間下降，而全球部分最重要淡水資源，在過去30年間以每年22吉噸（gigatonne，即220億噸）的速度流失。水量流失的原因包括人類以不可持續的方式使用、降雨和徑流變化、沉積作用及氣溫上升；研究又指56%天然湖泊水位下降是因全球暖化及人類消耗導致，而前者影響較大。

報告提到，全球有20億人生活在大型水體出現蓄水嚴重流失的流域。

氣候學者普遍認為，在氣候變化下，全球的乾旱地區會更乾燥，濕潤地區則更濕潤，但是次研究指潮濕地區亦有明顯水分流失。同時，研究指有四分之一湖泊水位反而上升，但通常只是因為像青藏高原等偏遠地區修建大壩而造成。

（路透社）