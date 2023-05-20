與佛州政府不和 迪士尼棄建67億新園區

這項企業園區（corporate campus）項目原打算成為迪士尼公司旗下「華特迪士尼幻想工程」及「迪士尼樂園、體驗與產品」兩間子公司的總部，但項目曾惹來有可能被迫搬到佛州的加州總部員工不滿。主題樂園業務主管達瑪羅（Josh D'Amaro）周四表示，鑑於該項目宣布以來發生重大變化，包括新領導層和不斷變化的商業環境，決定不推進園區興建。

拖延兩年無進展

迪士尼新聞秘書表示，迪士尼宣布可能興建佛州諾娜湖（Lake Nona）園區的計劃已經有接近兩年，但是該項目一直毫無進展，州政府不肯定它會否真的實現，他又暗指迪士尼是出於財政狀况才會轉軚，「他們重整業務運作及取消不成功的投資項目，這並不令人意外」。

迪士尼近期與佛州政府鬧不和。迪士尼上月26日入稟法院，指控州長德桑蒂斯，因公司反對其州政府的「不准說同性戀」法案，遭對方策劃報復行動針對，侵犯迪士尼言論自由等憲法權利。

（路透社）