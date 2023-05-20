共和黨突退出談判 美債限危機現暗湧

周五會前兩黨吹妥協風

麥卡錫（Kevin McCarthy）周四在國會大樓向記者說，「我們還沒到那裏，意思是我們還沒達成任何協議，但我看到了我們可能達成協議的路徑」。這是麥卡錫迄今對債限談判表達的最樂觀信息。他說，他和拜登各自任命的談判代表可能本周末達成原則協議，為了避免美國歷來首次債務違約，眾議院最遲下周需要表決雙方代表所達成的任何妥協方案。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱已提醒參議員，下周休會期間可能會被召回華盛頓投票。

白宮官員昨日較早時表示，談判代表昨晨告訴身在日本出席七國集團（G7）峰會的拜登，「談判取得穩定進展」。他指示團隊繼續爭取兩黨協議，稱有信心國會能及時採取行動避免違約。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）近期一再警告，除非國會提高或暫停聯邦債務限額，否則財政部最早可能會在6月1日前用完現金，令美國出現有史以來首次債務違約；無黨派的美國國會預算辦公室（CBO）則預測「死線」在6月15日。掌控眾院的共和黨人要求政府削減開支以換取提高美國的舉債上限，但是白宮堅持國會須無條件提高債限。拜登與麥卡錫2月首度會面討論債務上限，本月再會面多次，但雙方均未妥協。雙方周二任命代表進行談判。

進步派憂犧牲社福受益者 促繞過國會

眾院共和黨人被指利用債務上限僵局來倡導他們一個目標，即要求更多低收入美國人為了獲得政府救助（特別是糧食券和醫療補助）而工作。拜登派代表與共和黨直接談判，加劇左派議員對拜登可能在預算削減、福利領取者工作規定等方面過於妥協的擔憂。左派無政黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）及10名民主黨參議員周四去信拜登，敦促他「作好根據第14修正案行使權限的準備」，即繞過國會直接提升債限以免違約。該修正案明文規定「美國公共債務的有效性……不容質疑」。

（法新社/彭博社/CNN/Axios）