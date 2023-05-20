共和黨突退出談判 美債限危機現暗湧

【明報專訊】美國債務違約死線逼近，民主黨籍總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫近日皆就債務上限談判釋出正面信息。麥卡錫周四稱看到達成協議的「路徑」，稱談判代表可能周末達成原則協議，並暗示眾院最快下周表決。不過，麥卡錫的談判代表昨早與白宮代表的閉門會議開始不久突然離場，令談判前景再添不明朗。麥卡錫的首席談判代表、共和黨眾議員格雷夫斯（Garret Graves）說：「他們根本蠻不講理。」他補充說談判「暫停」，不知道談判代表是否還會在周五或周末再次會面。
周五會前兩黨吹妥協風
麥卡錫（Kevin McCarthy）周四在國會大樓向記者說，「我們還沒到那裏，意思是我們還沒達成任何協議，但我看到了我們可能達成協議的路徑」。這是麥卡錫迄今對債限談判表達的最樂觀信息。他說，他和拜登各自任命的談判代表可能本周末達成原則協議，為了避免美國歷來首次債務違約，眾議院最遲下周需要表決雙方代表所達成的任何妥協方案。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱已提醒參議員，下周休會期間可能會被召回華盛頓投票。
白宮官員昨日較早時表示，談判代表昨晨告訴身在日本出席七國集團（G7）峰會的拜登，「談判取得穩定進展」。他指示團隊繼續爭取兩黨協議，稱有信心國會能及時採取行動避免違約。
美國財政部長耶倫（Janet Yellen）近期一再警告，除非國會提高或暫停聯邦債務限額，否則財政部最早可能會在6月1日前用完現金，令美國出現有史以來首次債務違約；無黨派的美國國會預算辦公室（CBO）則預測「死線」在6月15日。掌控眾院的共和黨人要求政府削減開支以換取提高美國的舉債上限，但是白宮堅持國會須無條件提高債限。拜登與麥卡錫2月首度會面討論債務上限，本月再會面多次，但雙方均未妥協。雙方周二任命代表進行談判。
進步派憂犧牲社福受益者 促繞過國會
眾院共和黨人被指利用債務上限僵局來倡導他們一個目標，即要求更多低收入美國人為了獲得政府救助（特別是糧食券和醫療補助）而工作。拜登派代表與共和黨直接談判，加劇左派議員對拜登可能在預算削減、福利領取者工作規定等方面過於妥協的擔憂。左派無政黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）及10名民主黨參議員周四去信拜登，敦促他「作好根據第14修正案行使權限的準備」，即繞過國會直接提升債限以免違約。該修正案明文規定「美國公共債務的有效性……不容質疑」。