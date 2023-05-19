佛州學區圖書下架捱告 出版社筆會指打壓涉種族性小眾作品違憲

企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）、美國筆會、5名作家、兩名佛州埃斯坎比亞縣（Escambia County）學童家長，入稟佛州北區聯邦地方法院，指控埃斯坎比亞縣學區與學區委員會，不管書籍題材性質或有專家推薦，去年5月起將一批由有色人種、性小眾人士所撰，或題材關乎有色人種、性小眾文學書籍下架或無限期限制學生接觸。起訴書稱，學區「無視專家指導，凸顯了撤書議程是出於意識形態和政治而非教育」，書籍禁制不僅是誤導，還是徹頭徹尾歧視，要求被告將那些書籍重新上架及支付堂費。

美國筆會行政總監諾塞爾（Suzanne Nossel）譴責：「民主政制下，不該教育兒童說書籍是危險的。在埃斯坎比亞縣，州的審查官員是蓄意壓制不同聲音才挪走架上書籍的。在一個建基於言論自由的國家，這站不住腳。」企鵝蘭登書屋行政總裁馬拉維亞（Nihar Malaviya）表示：「書籍可令生活變得更好，學生尤其應獲接觸不同觀點的公平機會。」

10本下架書籍中，至少兩本由企鵝蘭登書屋出版，包括諾貝爾文學獎得主莫里森（Toni Morrison）講述黑人女童希望有一雙藍眼晴的小說The Bluest Eye，以及非裔作家薩菲雷（Sapphire）談論母女關係的小說Push。另外，改編成電影的阿富汗裔作家侯賽尼（Khaled Hosseini）小說《追風箏的孩子》（The Kite Runner）、利維坦（David Levithan）的Two Boys Kissing也被下架。

佛州州長「反覺醒」 允學區禁書

美國筆會數據顯示，美國有32個州在2021至2022學年間禁了1648本書，大部分發生於佛州和得州。其中佛州共和黨籍州長德桑蒂斯推動「反覺醒」行動、持「不說同性戀」立場，允許學區對書籍提出質疑及予以移除。

（路透社/全國廣播公司/華爾街日報）