CNN：美卿財長擬未來數月訪京 重啟接觸

美國國務卿布林肯今年2月因中國「間諜氣球」風波延後訪華。CNN報道，拜登政府正商討安排4名高官訪問中國，包括布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多及氣候特使克里，但暫不清楚出訪的先後順序。

雖然布林肯及白宮國安顧問蘇利文曾在氣球風波後與中國官員會面，但政府內部認為高調訪問北京討論重大議題，對處理美中關係至關重要。拜登上任兩年多來，其內閣成員從未訪華。CNN引述知情人士稱，美國國務院官員認為，布林肯理應先於其他內閣官員訪問北京，與中國相關官員商討原訂今年初訪華的多項議題，包括俄烏戰爭、台海局勢、中國鴉片類藥物芬太尼流入美國及美國人在華遭不當拘留等。美國官員指出，目前還沒布林肯訪華具體日期，因中方有決定權，中國可能更願意先與美國商討經濟議題。

拜登周三前往日本出席七國集團峰會前向記者表示，會跟中國國家主席習近平會談，但沒說明何時，僅稱：「我們遲早都將會晤。」

布林肯下周代拜登訪巴新

白宮昨宣布，美國國務卿布林肯將代替拜登，下周出訪巴布亞新幾內亞（巴新）。拜登日前因美國債務危機，宣布取消訪問該國。巴新總理馬拉佩（James Marape）昨表示，拜登致電給他，邀請他參加9月登場的美國-太平洋島國峰會。

（CNN/路透社）