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訪烏華使：化解危機須積累互信

【明報專訊】中國外交部周四（18日）表示，到訪烏克蘭的中國政府歐亞事務特別代表李輝向烏方說，化解烏克蘭危機「沒有靈丹妙藥」，呼籲各方從「自身做起，積累互信，創造止戰和談條件」。

根據中國外交部聲明，李輝周二、周三訪問烏克蘭，其間與烏總統澤連斯基、外長庫列巴等人會晤，就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意見。聲明提到，李輝向烏方闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，說中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。

烏克蘭外交部周三表示，庫列巴與李輝會談時強調，須以尊重烏克蘭主權和領土完整為基礎，恢復可持續且公正的和平。他稱烏克蘭不接受任何涉及喪失自身領土或凍結衝突提議。

李輝晤澤連斯基 今訪華沙

李輝是俄烏戰爭爆發以來中國訪烏的最高級別官員。中國外交部上周五說，李輝此行會到訪烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方溝通。波蘭外交部周一宣佈李輝今日（19日）將轉往波蘭首都華沙。

中國多次表明有意調停俄烏衝突，但由於中國至今並未譴責俄國，也避免將衝突稱為「入侵」，因此歐美對中國能扮演和平角色，抱持懷疑態度。

不過，烏克蘭外交部第一副外長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）周三接受日本《朝日新聞》採訪時稱，考慮到中國對國際安全的承諾、聯合國安理會常任理事國身分以及世界經濟大國地位，中國參與解決烏克蘭危機必不可少。

（新華社/朝日新聞/德國之聲）

（俄軍侵烏）

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