英揆辛偉誠「走數」 不關孔子學院

辛偉誠去年與時任外相卓慧思競逐黨魁時，稱中國正「滲透」英國大學，若他成為首相會關閉國內全部30間孔子學院，阻止中國透過文化和語言擴大軟實力。首相府周三表示，正採取行動取消對孔子學院的所有政府資助，但現階段封殺它們「不合理」，「像任何在英國運作的國際機構一樣，孔子學院必須透明及依法運作，且致力遵從英國開放和言論自由的價值觀」。首相府稱，留意到各界對海外干預英國高等教育領域的擔憂，包括透過孔子學院，政府會定期評估學術界面臨的風險。《金融時報》報道，英國官員認為任何針對孔子學院的舉動幾乎肯定會招致北京報復，包括對付英國文化協會。

遭中國制裁的保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）批評政府有關決定荒謬，指孔子學院跟語言教學無關，而是用作監視，尤其監控中國內地和香港學生。正訪問台灣的卓慧思周三在台北出席活動並發表講話，她敦促辛偉誠將中國列為「威脅」，並落實去年夏天的競選承諾，立即關閉英國的孔子學院，改由香港和台灣人經營的文化中心取代。

中國在世界各地設立孔子學院，在大學及其他學校提供漢語課程及舉辦活動，英國大學有30間孔子學院，一些孔子學院在中小學提供普通話課程，相關項目由英國教育部資助。

金融時報：與華改善關係迹象

《金融時報》形容辛偉誠今次「出爾反爾」，是試圖改善英中關係最新迹象。辛偉誠去年10月上台後，對華立場和言論已不再如競選黨魁時強硬，今年3月他發表《安全、防衛、發展及外交政策綜合評估》（簡稱《綜合評估》）的2023年更新版，指中國為英國帶來「劃時代挑戰」，未列中國為「威脅」。

（金融時報/BBC）