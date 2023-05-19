G7峰會 美日推「團結制華」受考驗 歐洲國對華不同調 消息指經濟安全聲明不點名中國

日本傳媒近日引述多名日本政府相關人士透露，G7成員國正協調在領袖共同宣言中，載明彼此合作對抗以出口限制等方式施壓其他國家的經濟脅迫，料宣言亦會提及「台海和平穩定重要性」等內容。除領袖聯合公報外，峰會另將就烏克蘭問題、核裁軍、經濟安全保障，綠色能源等範疇發表個別成果文件，成員國與觀察員代表亦將因應俄軍侵烏引發的全球糧食危機發表共同文件。

《金融時報》周二援引文件草擬內容報道，G7首份經濟安全個別聲明將包括致力於「集體威懾、回應和反擊經濟脅迫」的表述。但報道同時引述知情人士透露，該經濟安全聲明將不會點名中國，G7亦不太可能在供應鏈合作減少對華依賴以外，就新的經濟安全手段達成協議。

德促針對特定行業限中國投資

事件或反映美日與歐洲國家之間應對中國挑戰的分歧。美國總統拜登昨提前抵達廣島後，跟日本首相岸田文雄會面，白宮表示，二人致力合作應對多項地區安全挑戰，包括「中國與國際法背道而馳的脅迫行為」。《金融時報》報道，今次G7峰會對岸田而言，最大挑戰是能否團結應對「中國軍事野心和經濟脅迫」。美國智庫布魯金斯學會東亞政策研究中心主任索利斯（Mireya Solis）表示，日本期望峰會可達成民主國家站在同一陣線應對中國挑戰的強力聲明。路透社周一引述一名華府高官稱，美國「非常樂觀」G7可就應對中國挑戰達至基於共同價值的一致取態，而同時成員國仍將各自處理對華關係。

惟有報道指出，歐洲國家甚至日本鑑於自身與中國深厚的經濟聯繫，都對美國推動盟友和伙伴限制來自中國的投資有所保留，其中德國不認同廣泛限制中國投資，尋求針對特定行業。此外，法新社昨引述一名法國總統顧問表示：「今次的G7並非一個反中國的G7。」他指峰會將向北京傳達正面信息，G7準備好在談判的前提下與中國合作。法國總統馬克龍上月訪問中國後，指歐盟應減少依賴美國，並警告不應受「美國節奏和中國過度反應」影響被捲入台海危機，後部分惹來西方各界猛烈抨擊。

邀印越巴領袖與會 拉攏全球南方

日本今次亦有邀請印度、越南、巴西等國家領袖以觀察員身分與會，被視為拉攏全球南方（Global South）對抗中國，但東京亦試圖淡化這方面的反華色彩。日本外相林芳正日前接受《金融時報》書面訪問表示，期望通過合作應對能源糧食危機、氣候變化，衛生和發展等國際社會面臨的挑戰，加強G7對國際伙伴伸出援手，強調說：「我們希望透過這種形式，確認G7的團結。」

北京促停在台灣問題挑釁玩火

對於G7峰會宣言將納入重申「台海地區和平與穩定的重要性」表述，中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會敦促美日等國恪守一中原則，「停止對台獨勢力縱容支持，停止在台灣問題上挑釁玩火」。

（金融時報/路透社/中央社/澎湃新聞）