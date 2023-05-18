法第一夫人侄孫遇襲 朝野關注政治暴力

疑因總統馬克龍專訪被遷怒

特羅尼厄在北部的亞眠（Amiens）經營手工朱古力店，他晚上約10時返回店舖樓上住所時遇襲。其父向法新社表示，有10多人先侮辱「總統、夫人和他的家人」，然後毆打特羅尼厄的頭部、手和腳，在鄰居介入下逃去。特羅尼厄肋骨骨折，也有血腫，情緒低落大受打擊。父親說：「這已超越紅線了，令人膽寒。」事發朱古力店在當地薄有名氣，在馬克龍執政6年以來多次成為示威者針對目標。

馬克龍周一晚8時接受電視台專訪，為稅制、退休金、經濟等政策辯護，隨後觸發多座城市出現遊行和集會，亞眠也有幾十人示威，而襲擊是在示威後發生。

馬克龍周二回應說：「暴力在民主中沒有任何位置。只因為你是政治人物的親戚就被攻擊……作為姑祖父，我認為這種行為是完全無法接受的；作為總統，這種行為更無法容忍。」布麗吉特亦罕有發新聞稿，譴責施暴者的「懦弱、愚蠢和暴力」。

法國政界不分左右抨擊襲擊事件。極右領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）稱這種行徑令人震驚，應受司法嚴懲；極左政黨「不屈法國」議員呂芬（Francois Ruffin）說：「捍衛民主不是靠攻擊一名朱古力師傅。」

有市長遭燒屋辭職

法國政治人物因理念受襲或威脅事件日增。西部濱海小城聖布列文勒潘市長莫雷（Yannick Morez）上周三（10日）宣布因住所遭縱火而辭職。當地極右支持者不滿他支持興建難民庇護接待中心。

（法新社/中央社）