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國際
2023年5月18日星期四
國際要聞
債限危機 拜登縮印太「制華」之旅 赴G7後棄訪巴新及澳洲 爭取兩黨協議免下月債務違約
華使斡旋 烏克蘭表明不割地求和
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屢揭政府貪污 危地馬拉報章嘆「迫害趨烈」停運
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杜魯多訪首爾 偕韓議員自拍
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哈里稱遭狗仔隊「災難式」追逐兩小時
金正恩攜女視察軍事衛星進度
杜魯多訪首爾 偕韓議員自拍
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【明報專訊】加拿大總理杜魯多（右二）昨天在韓國國會發表演說後，與韓國議員自拍。杜魯多昨與韓國總統尹錫悅在首爾會談，兩人同意在供應鏈及應對朝鮮核威脅上加強合作。
（路透社）
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債限危機 拜登縮印太「制華」之旅 赴G7後棄訪巴新及澳洲 爭取兩黨協議免下月債務違約
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