屢揭政府貪污 危地馬拉報章嘆「迫害趨烈」停運

最後一天出版的《日報》（elPeriódico），頭版標題是「我們向強權說不，1996-2023」。當天其Twitter寫道：「講真相、嚴肅報道事實並不容易。在危地馬拉，這需要勇氣。再見！」

該報上周五已預告由於承受不了檢控、政治與經濟壓力要停運。創辦人之一薩莫拉（Jose Ruben Zamora）之子拉蒙當日表示他們已艱苦掙扎了10個月，原以為能以網上版生存下來，「不過迫害愈演愈烈，我們廣告商所受滋擾亦如是，要維持經營愈趨艱難」；該報面對的140宗民事檢控，都在消耗該報的金錢和時間。

創辦人屢奪國際新聞獎 遭控洗錢等罪

《日報》1996年11月6日創刊，多年來以偵查報道、揭發時弊見長。自現任總統賈馬特（Alejandro Giammattei）2020年1月上台，該報發表逾200篇有關政府貪污的偵查報道。

66歲的薩莫拉曾屢奪國際新聞獎項，包括保護記者委員會（CPJ）頒授的國際新聞自由獎，2000年獲國際新聞協會列為世界新聞自由英雄，但也經常承受威脅。去年7月他被警方指控洗錢、以權謀私、敲詐而被捕。《日報》則因洗錢案被凍結資產，於去年11月被迫裁減八成員工及停印，僅保留網上版。薩莫拉和該國記者協會、人權組織指摘是賈馬特政權報復政治異見的政治檢控。

危地馬拉政府轉趨專制，該國近年間已有數十名記者、檢控官、法官、維權人士逃亡海外，包括《日報》另一創辦人路易斯（Juan Luis Font）及該報一些記者。

（華盛頓郵報/法新社/紐約時報/美國之音）