美官員：俄「匕首」損烏軍「愛國者」 惟未摧毁

【明報專訊】俄烏雙方圍繞俄軍周二（16日）凌晨利用「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈打擊烏克蘭首都基輔軍事目標一事，出現不同說法。烏方稱成功擊落全部6枚「匕首」導彈和12枚其他導彈，俄方則稱「匕首」摧毁了烏軍所用的美製「愛國者」防空反導系統。美國有線新聞網絡（CNN）引述美官員消息報道，指有「愛國者」系統「受損」，但未被摧毁。
上述美國官員向CNN表示，美方正評估事件中「愛國者」系統的受損程度，以決定將系統運到其他國家維修，還是由烏克蘭軍方就地修復。路透社引述一名不願透露姓名的美國官員說，目前看似不需要把系統移出烏克蘭。根據CNN報道，烏克蘭目前擁有兩套愛國者防空系統，一套由美國捐贈，另一套由德國和荷蘭聯合捐贈。目前還不清楚是哪一套系統被破壞，但是任何一套被破壞，也可能影響烏克蘭保衛基輔的能力。
英荷承諾「國際聯盟」助烏獲戰機
另外，回應烏方稱擊落6枚「匕首」高超音速導彈，俄防長紹伊古告訴俄新社：「俄羅斯發射的『匕首』導彈數量，沒有（烏克蘭）所說被他們擊落的那麼多。」他指烏方「老是弄錯導彈種類」，「所以數量也就不符」。
政治新聞網站Politico周一引述烏克蘭防長顧問薩克報道，烏克蘭希望從西方盟友處獲得多達約50架F-16戰機。英國首相辛偉誠和荷蘭首相呂特周二承諾，將建立「國際聯盟」協助烏克蘭獲得戰機。
（CNN/俄羅斯衛星通訊社/Politico/路透社）