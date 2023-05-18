華使斡旋 烏克蘭表明不割地求和

有評論認為中俄關係友好，因此質疑中國充當調停人能否保持中立，又或質疑李輝此行目的只是蒐集觀點向中國國家主席習近平匯報。不過，加州克萊蒙特麥肯納學院政府學教授裴敏欣認為，西方不應把李輝之旅貶低成公關噱頭。他指出，李輝的訪問以及中國最近的其他外交舉措並非旨在立即結束敵對行為，而是為了保留足夠的信譽，讓北京在俄烏準備談判時扮演更重要的調解角色。

裴敏欣指出，中國在未來關鍵時刻將是唯一對俄羅斯具有真正影響力的國家，也是普京可以信任的唯一一個在談判桌上為俄羅斯利益辯護的世界大國。

駐京使館展撐烏口號 被促勿政治宣傳

另外，路透社等傳媒昨（17日）報道，中國近日通知各國駐北京大使館與國際組織不要在其建築物上展示「政治宣傳」。有外交官表示，這指示是針對自俄軍侵烏以來一直展示烏克蘭國旗的外國使節團。

自俄羅斯去年2月侵烏以來，多個駐華外國使館升起了烏克蘭國旗，或在海報和燈光展示它的圖像，以示與烏團結一致。不少西方國家的大使館在外牆掛上「我們和烏克蘭在一起」等標語牌。

報道指中國在5月10日向各國駐北京大使館與國際組織駐中國代表處發出的通知，呼籲勿用其建築物的外牆做政治宣傳。4名駐北京外交官告訴路透社，這顯然針對展示帶有與烏克蘭團結一致信息的物品。共同社周二報道，中方此舉引起歐洲和其他地區外交官的強烈反對，相信沒有人移除標語牌。

外交部發言人汪文斌昨表示，大使館和國際組織的辦事處有責任尊重中國的法律和法規。

（路透社/共同社/彭博社）

（俄軍侵烏）