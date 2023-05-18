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債限危機 拜登縮印太「制華」之旅 赴G7後棄訪巴新及澳洲 爭取兩黨協議免下月債務違約

【明報專訊】美國總統拜登為解決聯邦政府債限危機，避免美國史上首次出現債務違約，決定縮短印太之行，周五至下周日到日本出席七國集團（G7）峰會後，原定訪問巴布亞新幾內亞（簡稱巴新）及澳洲的行程取消。澳洲總理阿爾巴內塞昨（17日）表示，由於拜登將缺席，下周在悉尼舉行的「四方安全對話」（QUAD）峰會將取消。有學者指出，拜登取消訪問巴新，使華府在美中太平洋角力中受挫。拜登昨在出發往G7前回答記者提問，稱他會和中國國家主席習近平對話，但他沒說明時間。他說：「我們遲早會見面。」

稱與習「遲早會見面」

拜登原定周三出發前往日本，出席周五起一連3天在廣島舉行的G7峰會，之後到巴新及澳洲出席會議。白宮周二表示，拜登出席G7峰會後下周日（21日）將返回美國，與國會領袖會談，確保國會在限期前採取行動避免債務違約。澳洲總理阿爾巴內塞昨宣布，由於拜登缺席，QUAD峰會不會按計劃下周在悉尼舉行，但QUAD成員領袖包括澳洲、美國、印度和日本領導人將改在周末G7峰會期間會談。阿爾巴內塞稱，他與印度總理莫迪的雙邊會談下周如期舉行。

QUAD峰會取消 改G7期間會談

QUAD於2007年首次召開正式會議，尋求印太地區自由開放，被視為反制中國在該區與日俱增的影響力。亞洲社會政策研究所高級研究員莫德（Richard Maude）表示，拜登取消訪問巴新，可能會使華府與北京在該地區影響力之爭受挫。澳洲智庫洛伊研究所太平洋島國分析員索拉（Mihai Sora）亦稱，拜登取消訪巴新打擊美國在該地區作為持續伙伴的信譽。拜登原定下周一訪問巴新，是美國政府1901年有紀錄以來首名在任內到訪當地的美國總統，將簽署美巴國防合作協議。

學者指華府太平洋角力受挫

拜登縮短外訪行程，是希望留在國內就提高聯邦債務上限，與共和黨達成協議。他周二與兩黨領袖在白宮就債限危機召開緊急會議，會後他任命美國行政管理和預算辦公室主任沙蘭達‧楊（Shalanda Young）和高級顧問里凱蒂（Steve Ricchetti）擔任首席談判代表，他們將與眾議院議長麥卡錫的盟友、共和黨眾議員格雷夫斯（Garret Graves）及其他共和黨人商討。麥卡錫周二在會後表示，雙方分歧仍大，但相信本周可能達成協議。拜登形容會談有成效，有信心可避免違約。白宮稱，拜登已指示下屬每天與國會談判代表會面，且他計劃本周後期與議員通電話，出訪回來後再次會談。參議院多數黨民主黨領袖舒默稱，這次會談氣氛友好，在場的所有領袖都同意最終協議需要兩黨合作，但承認談判時間不多。

兩黨領袖前日緊急會議 分歧仍大

美國政府早在今年1月已觸及31.4萬億美元（約245萬億港元）的債務上限，但財政部一直採取非常規會計措施，為政府開支繼續提供資金，避免債務違約，但所用措施已接近極限。財政部周一重申，若國會未能通過提高債限，政府最快在6月1日債務違約。民主黨一直尋求無條件提高債限，但共和黨則以削減政府開支作為提高債限籌碼。白宮與國會在職員級談判集中討論幾個有可能達成共識的項目，包括收回未動用的新冠抗疫資金、加快能源項目的許可程序、為政府支出設上限、對一些政府援助項目實施更嚴格的工作要求，但雙方在細節上存在分歧。

控制眾議院的共和黨上月通過將債限提高1.5萬億美元（約11.7萬億港元），但要求下一個財政年度主要政府機構的支出維持在2022年的水平，並在未來10年將支出增長每年控制在1%，稱可節省4.8萬億美元（約37.4萬億港元）開支。這法案惹來民主黨反對，有指法案將破壞拜登幾項優先政策，包括學生貸款減免。兩黨議員還就提高債限至多長時間和金額爭持不下，共和黨將有關日期定為2024年3月，但民主黨希望推遲至2024年11月總統大選之後。共和黨希望達成為期10年的政府支出上限協議，但白宮只對兩年協議持開放態度。

美國財長耶倫周二表示，美國債務違約將導致經濟和金融災難。專家已警告，違約將令美國陷入衰退，並致失業率上升。

（路透社/華爾街日報/BBC/衛報）

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