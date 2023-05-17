惠靈頓旅館大火 最少6死11失蹤

消防稱可疑 警料非縱火

事發的Loafers Lodge旅館位於惠靈頓的紐頓區，連地面4層共92間客房，每層設有廚房和公用區，接待短期旅客和從事低收入工作的長期租客，當晚入住率接近爆滿，但由於很多租客從事輪更工作，旅館周二凌晨時分3、4樓起火時在場人數不詳。第一批消防員於零時15分抵達時，上層窗戶已湧出烈焰濃煙。當局動用20輛消防車和80名消防員灌救，又架起雲梯從天台救出被困者。現場共有52人獲救，15人在場接受治療，送院6人之中一人傷勢嚴重。消防員從建築內找到6具屍體，另有11人失蹤。由於樓頂塌落，妨礙搜救，警方表示可能要到周三確定結構安全後，才能入內確實最終傷亡人數。

獲救的頂層住客西利表示，當時濃煙充斥走廊，並從門口湧入，他進退維谷，說：「好驚，真的好驚，我知道要不是跳窗，就會在裏面燒死。」他結果從窗口跳到旁邊兩層樓下的屋頂，扭傷腳踝送院。56歲的劉易斯下榻於旅館3樓。「我一打開房門，便見煙霧瀰漫。火舌從屋頂蜿蜒下來。我不能呼吸，於是貼着地板爬到地面。」

總理希普金斯（Chris Hipkins）對事件表示難過。他表示，旅館沒有灑水設施，但根據政府規定，舊建築毋須安裝這類設備。惠靈頓市議會證實，起火的建築今年3月獲發驗樓證明，獨立合資格驗樓員檢測並無發現安全隱患。不過，有住客表示，旅館警鐘經常誤鳴，所以他們夜裏聽到警鐘聲時曾有懷疑。

（法新社/路透社/新西蘭先驅報）