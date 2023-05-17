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北溪爆炸點周邊錄不明微震 疑「聲壓波」導致

【明報專訊】北溪天然氣管道去年發生連環爆炸地點附近的博恩霍爾姆島海域，日前錄得連串輕微震動，丹麥與格陵蘭的地質調查局周一（15日）表示，震動相信由聲壓波引起，惟成因不明。

博恩霍爾姆島（Bornholm）位於瑞典以南、德國東北、波蘭以北的波羅的海，人口約4萬。該島鄰近連接俄羅斯和德國的北溪1號及2號天然氣管道去年9月疑被炸毁。上周六（13日）下午當地收到逾60宗震感報告，島民報稱那感覺疑似地震，有人形容震動發生時伴有低沉的隆隆聲，甚至影響到耳壓。震動威力雖然都不超過黎克特制2.3級，沒有造成人命傷亡，但有房屋石屎牆身出現裂縫等輕微財物損毁報告。

地震學家起初推測是由輕微地震或是波蘭境內的受控制爆破造成。波蘭當局證實在博恩霍爾姆島傳出震感報告前，北部的烏斯特卡（Ustka）有軍事演習，過程中包括實彈演練等密集軍事活動。然而丹麥與格陵蘭的地質調查局周一評估，指震感乃「聲壓波」（acoustic pressure waves）造成，只是聲壓波源頭不明。專家仍在研究出現這種大氣現象的原因。

（俄羅斯衛星通訊社新聞/衛報）

相關字詞﹕丹麥 博恩霍爾姆島 聲壓 北溪天然氣管道（Nord Stream）

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