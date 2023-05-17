世衛指代糖無助減肥 反增糖尿心臟病風險

常見的代糖產品包括阿斯巴甜（Aspartame）、糖精（Saccharin）、紐甜（Neotame）、三氯蔗糖（Sucralose）和甜菊（Stevia）等。WHO指出，經過對現有283項研究證據的系統檢視後發現，使用這類非糖甜味劑（NSS，又稱低熱量甜味劑），對體內葡萄糖和胰島素水平沒有影響，對體重和脂肪「影響很低」，「對減少成人或兒童的身體脂肪，長期而言沒有任何好處」。檢視還顯示，長期使用代糖，還可能會產生「潛在的不良影響」，如增加二型糖尿病、高血壓、中風、心臟病的風險。

世衛這項建議適用於除糖尿病人外的所有人，原因是今次檢視的這些研究全部都沒有涉及糖尿病人。

新建議適用非糖尿患者

世衛營養和食品安全部門負責人布蘭卡（Francesco Branca）說，「從長遠來看，用NSS取代游離糖（Free sugar）的攝入並不利於控制體重。人們需要考慮用其他方法來減少游離糖的攝入，例如食用含天然糖的食物，如水果或不加糖的食物和飲料」。游離糖是指單糖（如葡萄糖、果糖）和雙糖（如蔗糖或砂糖），以及天然存在於蜂蜜、糖漿和果汁等中的糖。

布蘭卡又說：「代糖不是必要的飲食元素，它沒有營養價值。人們應該從小開始，就完全避免或減少飲食中的甜味劑的攝入，以改善他們的健康。」

食品業斥忽視低卡甜味劑益處

代表低卡路里食品和飲料行業的卡路里控制理事會（Calorie Control Council）主席蘭金（Robert Rankin）反駁世衛的說法，強調低卡路里和無卡路里甜味劑是可以幫助消費者控制體重的重要工具。另一業內組織國際甜味劑協會（International Sweeteners Association）發表聲明，對世衛組織的結論主要基於來自觀察性研究的低確定性證據感到失望，又說：「不承認低/無卡路里甜味劑對公眾健康的好處，是一種傷害。」

世衛的建議不會直接影響個別國家的政策，但會被列入修訂自身指南的因素。

（紐約時報/CNN/世衛網站）