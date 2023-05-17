前女僱員指朱利亞尼逼口交 索償7800萬

稱穿比堅尼國旗熱褲工作

興訟的43歲女子鄧菲（Noelle Dunphy）在2019年至2021年擔任朱利亞尼（Rudy Giuliani）的業務發展總監及公關顧問，年薪100萬美元（約780萬港元）。她在提交給紐約法院的訴訟書中稱，朱利亞尼接聽包括特朗普在內的朋友和客戶來電時，經常要求她為其口交。訴訟書指出：「他（朱利亞尼）明確表示，滿足他隨時隨地的性需求，是她（鄧菲）的工作及作為他法律代表的必要條件。」

鄧菲又用引多段錄音，指控朱利亞尼強迫她作「粗暴性行為」，又經常要求她穿著比堅尼或他為其購置印有美國國旗圖案的熱褲工作，甚至會要求她在視像會議期間為他裸體工作。鄧菲也指控朱利亞尼「會在酒後發表具性別歧視、種族主義和反猶言論」，讓她的工作環境「難以忍受」，還拖欠其200萬美元薪金。

現年78歲的朱利亞尼透過發言人發聲明強烈否認指控，並指這是對他的「騷擾及敲詐勒索」。

（法新社/紐約郵報）