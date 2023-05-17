司法部特檢批FBI查特朗普「通俄」偏頗

質疑欠實據 對希拉里較寬鬆

FBI在2016年展開代號Crossfire Hurricane的行動，調查特朗普競選團隊與俄羅斯之間的潛在接觸。有關調查其後移交給特別檢察官米勒，後者2019年3月得出結論，指沒證據表明特朗普競選團隊與俄羅斯之間存在犯罪陰謀。

同年5月，特朗普政府時任司法部長巴爾任命德拉姆（John Durham）調查FBI在展開調查行動時可能犯下的錯誤。

經過4年調查，德拉姆周一發表309頁報告。他在報告總結稱，在展開Crossfire Hurricane行動前，美國情報及執法部門均沒任何「實質證據」可證明特朗普競選團隊勾結俄羅斯。他批評，FBI基於「原始、未經分析及未經證實」的情報調查，過程中亦多次出現偏見，忽視了一些削弱調查前提的信息。

報告又指FBI處理調查特朗普的手法和其他政治敏感案件不同，包括涉及希拉里的案件，例如希拉里及其他官員收到可能成為外國干預目標的國防簡報，但FBI在調查特朗普競選團隊4名成員前，特朗普並沒收到類似簡報。德拉姆稱「資深FBI探員嚴重缺乏嚴謹的分析」，導致調查時欠缺適當客觀性。

特朗普稱歡迎 FBI：已糾正

FBI發聲明回應，稱管理層已實施數十項糾正措施，又指若FBI於2016年實施有關改革，應可避免報告中提及的失誤。眾議院共和黨籍司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）表示，他已邀請德拉姆下周就其報告到國會作證。

已宣布參加2024年總統大選的特朗普周一在社交平台表示，歡迎有關調查結果，「經過廣泛研究後，德拉姆得出的結論是FBI根本不應啟動特朗普-俄羅斯的調查！換句話說，美國公眾被騙了」。

（路透社/法新社/BBC）