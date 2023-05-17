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分析：美大選因素恐「斷水喉」 烏總統訪歐鞏軍援

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基上周六至本周一旋風式訪問4個歐洲盟友，爭取軍事和政治支持，獲承諾提供總值數十億美元的新一輪軍事援助。《紐約時報》周一報道，這顯示隨着美國總統大選明年舉行，對美國會否繼續援烏的憂慮逐漸上升之際，援烏政治格局正起變化，歐洲在軍援烏克蘭方面起更核心作用。

澤連斯基親身訪問意大利、德國、法國、英國，希望在春季攻勢來臨之前，補充烏克蘭耗盡的武器庫，也在鞏固歐洲在政治和軍事上的長期支持，以確保能夠守住收復的土地，並爭取有利和約。澤連斯基獲德國承諾提供近30億美元武器。英國繼上周四宣布向烏供應「暴風影」（Storm Shadow）巡航導彈後，首相辛偉誠周一承諾提供大批防空導彈和攻擊無人機。法國和意大利也承諾提供額外武器。然而，澤連斯基組建國際「戰機聯盟」為烏提供戰機的目標，仍因北約擔心戰爭升級而落空。

俄猛炸基輔 烏稱擊落6「匕首」

分析人士向《紐時》表示，歐洲對烏克蘭的支持顯示戰爭已進入決定性階段。此外，歐洲也意識到儘管美國仍是最大武器供應國，但美國援烏可能將受壓力。澤連斯基擔心，隨着美國總統競選漸趨白熱化，拜登主導外交的能力將減弱。如果共和黨人贏得白宮，官員擔心西方盟國之間出現領導崩潰。

莫斯科近幾周加強空襲烏克蘭，以應對預期的烏克蘭反擊攻勢，周二凌晨對基輔發動「異常密集」的空襲。路透社報道，這是基輔本月第八度遭空襲。烏國稱，烏軍擊落全部18枚導彈，包括6枚「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈。俄國防部則稱，用「匕首」摧毁一座美製「愛國者」防空導彈系統。

烏克蘭國防情報部發言人尤索夫周一表示，俄軍已不再具備大規模進攻行動的能力，目前主要處於防禦狀態。他指俄羅斯一些導彈，例如「口徑」（Kalibr），出現短缺。

烏克蘭上周突然發動反攻，收復巴赫穆特（Bakhmut）西郊幾平方公里土地。烏克蘭指揮官表示，最近進展證明與俄軍打消耗戰的策略成功。

(紐約時報/CNN/華爾街日報)

（俄軍侵烏）

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