「知俄派」華使5國斡旋 未釋疑慮 李輝抵烏兌習承諾 北京重申勸和促談

中國國家主席習近平上月底與烏克蘭總統澤連斯基自俄軍侵烏後首度通電話，其間承諾派李輝訪烏，這次5國之旅正是兌現承諾。習近平當時重申中方「核心立場是以談促和」。

說一口流利俄語的李輝，自1975年加入外交部蘇聯和東歐事務司以來，整個外交生涯中都與蘇聯、俄羅斯和前蘇聯加盟共和國打交道。2009至2019年，他出任中國駐俄羅斯大使長達10年；2019年後轉任中國政府歐亞事務特別代表至今。其「俄國通」背景令西方專家感到憂慮，擔心他會偏袒莫斯科。

評論憂偏袒 尾站向俄「匯報」

中央社分析李輝行程，指他以被侵略國烏克蘭作為首站有宣傳意義，波蘭作為最撐烏的歐洲國家是第二站也具象徵意義；第三、四站的法、德則是歐洲龍頭大國，也是中國亟欲拉攏的對象，不但有助於調停烏戰，也順帶藉此從美國帶頭圍堵中突圍。報道指有評論認為，俄羅斯作為李輝訪問尾站，有將站在俄方對立面的4國立場向俄方「匯報」的意味。

俄軍去年入侵烏克蘭前不到3周，中俄承諾建立「無上限」伙伴關係，北京亦未就侵烏行徑明確譴責莫斯科。在俄軍侵烏一周年當天，中方發布12點《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，重申勸和促談立場，但因中俄關係密切受到西方國家質疑。

北約再促華勿軍事援俄

美國紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學副教授陳澄向BBC中文網表示，雖然中國予人「缺乏中立性」印象可能是弱點，但實際上這可能是王牌。她說：「中國被廣泛認為與俄羅斯太過友好，無法保持真正『中立』以有效調停衝突。但恰恰因為中國是俄羅斯在國際上少數幾個伙伴之一，從入侵開始就為俄羅斯提供了重要的外交和經濟支持，所以也有能力把俄拉到談判桌上，影響俄羅斯對結束衝突的立場。」

歐盟委員會主席馮德萊恩周一表示，習近平與澤連斯基總統通話「非常好」，強調北京應該利用對莫斯科的影響力結束這場戰爭。北約副秘書長傑瓦納（Mircea Geoană）上周五（12日）向美國之音表明，中國不要在俄方繼續侵烏之際對俄提供軍事支持。他說：「我們還沒有看到中國運送軍事設備以幫助俄羅斯的迹象，但是我們知道有討論進行中。」

在聯合國安理會周一舉行的烏克蘭人道問題公開會上，中國常駐聯合國代表張軍強調全力減輕平民遭受的傷害和痛苦、守好核安全紅線、重視和管控衝突應對的外溢影響，以及以最大緊迫感推動政治解決危機等4點意見，並指出第4點是最根本一點。張軍說，中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊，中方做的一切就是勸和促談。

南非總統﹕普澤願見和平使團

南非總統拉馬福薩周二稱，由6名非洲國家領導人組成的代表團，計劃「盡快」前往俄羅斯和烏克蘭，協助尋找化解俄烏戰爭的方案。拉馬福薩表示，普京和澤連斯基分別同意在莫斯科和基輔接待代表團。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）