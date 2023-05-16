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《愛爾蘭時報》為登AI生成文章致歉

【明報專訊】《愛爾蘭時報》日前刊登一篇受爭議讀者來函而惹起網上廣泛討論，但其後被踢爆該文章其實是由人工智能（AI）生成，報館周日發表聲明承認被惡作劇作弄，為此致歉。

上周四（11日）刊出的文章作者署名為阿科斯塔-科爾特斯（Adriana Acosta-Cortez），她自稱是居於首都都柏林北部的29歲厄瓜多爾醫療人員，「她」並在文章中指摘愛爾蘭女性用「仿曬霜」假扮古銅色的做法貶低有色人種。該來函成為《愛爾蘭時報》當天點擊次數第二多的文章，並在社交平台和電台節目掀起廣泛議論。不過，翌日有一個同名的Twitter帳號發文，稱《愛爾蘭時報》有需要加強編輯的把關能力，因為這篇文章其實是由AI生成。報館在數小時後刪除文章。

編輯麥克科馬克（Ruadhán Mac Cormaic）周日（14日）發表道歉聲明，強調報館是蓄意欺詐的受害者，但同時坦承在稿件刊登前存在漏洞，稱今次事件反映了生成式AI（generative AI）為新聞機構帶來的挑戰。

創作者批報館只顧點擊率

阿科斯塔-科爾特斯Twitter帳號擁有人同日接受《衛報》訪問，透露自己是愛爾蘭大學生，並指出阿科斯塔-科爾特斯在Twitter上的大頭照都是由AI繪圖程式Dalle-E 2生成，用作生成的關鍵字包括「女性、超重、藍色頭髮、商務休閒服飾、得戚表情」。來函本身則有八成由OpenAI開發的GPT-4 AI聊天機械人生成。帳號擁有人又批評《愛爾蘭時報》的道歉迴避了最重要的地方，那就是報館為追求點擊率而刊登極端煽動性的文章。

（衛報）

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