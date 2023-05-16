尊尼事務所就性侵醜聞致歉 稱涉已故社長指控難核實 促避臆測二次傷害

【明報專訊】日本大型藝能公司尊尼事務所創辦人尊尼喜多川生前涉嫌性侵多名年輕男藝人，現社長藤島Julie景子前天（14日）拍片致歉，在長一分多鐘片段中多次鞠躬，對事主所受傷害、支持者的失望與不安道歉。不過，她同日發文稱，自己此前對尊尼喜多川的性侵事件並不知情，又說很多指控難以核實。
將設匿名熱線 無意成立委員會調查
藤島Julie景子在文章中，對英國廣播公司（BBC）節目和尊尼事務所旗下Johnny's Jr.前練習生岡本Kauan對尊尼喜多川生前性侵男藝人的指控是否屬實一事寫道：「絕不認為理所當然或全無問題，再者公司以至我個人都認為絕不能原諒這樣的行為。」但她同時稱，關於性侵事實已無法向2019年已故的尊尼喜多川確認，希望各方理解有必要慎防可能因臆測而導致的誹謗、中傷等「二次傷害」，強調會「嚴正看待目前有人報稱受害」。
藤島表示，自己對尊尼喜多川涉性侵一事並不知情，表示事件最早被揭發時公司一切事務全由舅父尊尼喜多川和母親Mary喜多川決定，自己當時僅是公司董事，對公司管理和營運沒發言權，但她說對未有主動知悉事件感到有責任，曾考慮在必要時辭職。她指今後將推進事務所改革，本月內對受害人設置「匿名諮詢熱線」，另認為查問或會對部分相關人士帶來沉重心理負擔，因此不會成立第三方委員會調查事件。
日本《週刊文春》1999年率先報道尊尼喜多川性侵公司旗下男藝人，2003年東京高等法院裁定報道內容真確，並於翌年否決尊尼事務所指控報道不實的上訴。BBC今年3月專題節目報道再提性侵事件，引發國際關注。尊尼事務所其後調查旗下藝人和公司職員等，至4月岡本Kauan公開指控2012年至2016年間曾遭尊尼喜多川性侵。
1.6萬人聯署 促交代真相
尊尼偶像粉絲針對性侵事件組成的專門團體5月取得約1.6萬人聯署，向尊尼事務所提出由第三方驗證調查。有團體代表指尊尼事務所過往從不向粉絲說明事件，認為今次藤島表態「是踏出變化的第一步」，但呼籲事務所「須全面交代事實真相」。