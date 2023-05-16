尊尼事務所就性侵醜聞致歉 稱涉已故社長指控難核實 促避臆測二次傷害

將設匿名熱線 無意成立委員會調查

藤島Julie景子在文章中，對英國廣播公司（BBC）節目和尊尼事務所旗下Johnny's Jr.前練習生岡本Kauan對尊尼喜多川生前性侵男藝人的指控是否屬實一事寫道：「絕不認為理所當然或全無問題，再者公司以至我個人都認為絕不能原諒這樣的行為。」但她同時稱，關於性侵事實已無法向2019年已故的尊尼喜多川確認，希望各方理解有必要慎防可能因臆測而導致的誹謗、中傷等「二次傷害」，強調會「嚴正看待目前有人報稱受害」。

藤島表示，自己對尊尼喜多川涉性侵一事並不知情，表示事件最早被揭發時公司一切事務全由舅父尊尼喜多川和母親Mary喜多川決定，自己當時僅是公司董事，對公司管理和營運沒發言權，但她說對未有主動知悉事件感到有責任，曾考慮在必要時辭職。她指今後將推進事務所改革，本月內對受害人設置「匿名諮詢熱線」，另認為查問或會對部分相關人士帶來沉重心理負擔，因此不會成立第三方委員會調查事件。

日本《週刊文春》1999年率先報道尊尼喜多川性侵公司旗下男藝人，2003年東京高等法院裁定報道內容真確，並於翌年否決尊尼事務所指控報道不實的上訴。BBC今年3月專題節目報道再提性侵事件，引發國際關注。尊尼事務所其後調查旗下藝人和公司職員等，至4月岡本Kauan公開指控2012年至2016年間曾遭尊尼喜多川性侵。

1.6萬人聯署 促交代真相

尊尼偶像粉絲針對性侵事件組成的專門團體5月取得約1.6萬人聯署，向尊尼事務所提出由第三方驗證調查。有團體代表指尊尼事務所過往從不向粉絲說明事件，認為今次藤島表態「是踏出變化的第一步」，但呼籲事務所「須全面交代事實真相」。

（產經新聞/每日新聞/中央社）