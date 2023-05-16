澤連斯基訪德法英獲武器 不攻俄本土

華斡旋危機代表李輝今抵烏

澤連斯基周日抵達柏林前獲德國追加提供27億歐元（約230億港元）軍援後，前晚抵達法國，昨與馬克龍會談後發表聯合聲明，法方將於未來數周向烏克蘭付運數十輛戰車，當中包括有「坦克殺手」之稱AMX 10 RC裝甲車。澤連斯基同日再到倫敦會見英國首相辛偉誠，英方指辛偉誠承諾將向烏克蘭提供新一批數百枚防空導彈和更多無人飛行系統，當中包括飛行距離達200公里的新型長程攻擊無人機。

澤連斯基周日與德國總理朔爾茨會面後表示，烏克蘭不會攻擊俄羅斯本土，只是在準備反擊收復被非法侵佔的領土。

路透社昨引述烏克蘭官員稱，李輝將於周二及周三訪問該國。中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上稱，將適時發布李輝訪歐具體情况的消息。

法國《每日輿論報》（L'Opinion）周日刊登馬克龍訪問，指俄羅斯因侵烏備受國際孤立，「面對中國進入一種附庸狀態」。馬克龍又形容俄羅斯「已遭受地緣政治潰敗」。克宮發言人佩斯科夫昨指俄羅斯不同意馬克龍說法，批評他絕對錯誤理解事實，指出俄中之間是「特殊戰略伙伴關係」。

俄軍一日折損6機 疑自己人擊落

塔斯社周日引述俄羅斯國防部表示，兩名上校級指揮官近日在烏東頓湼茨克州陣亡。俄媒等消息稱俄軍上周六一天內折損4架軍機：包括一架蘇-34、一架蘇-35戰鬥機，此外兩架軍用米-8直升機在國內西南部布良斯克州墜毁。俄方官員暫未有評論，烏軍則否認涉事。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任猜測，這些俄軍軍機是遭隊友炮火誤射擊落。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）