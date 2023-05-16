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敢觸政治禁忌 求變選民青睞

【明報專訊】「前進黨」42歲黨魁皮塔憑藉個人魅力，加上倡議限制王權、推動憲政改革、支持性小眾平權等進步派政綱，成功獲取尤其是年輕選民的支持，帶領前進黨在大選超越主打民粹牌的另一主要反對派為泰黨，創造了泰國政壇20年來的「最大驚奇」。分析認為，這反映選民受夠了陳腐政治，願意給予年輕世代一個深切改變的機會。

皮塔政治世家出身 外形討好受歡迎

皮塔出身政治世家，其父曾為泰國農業部顧問，一名叔伯曾是前首相他信的親信。皮塔也是一名「學霸」，早年留學新西蘭，在泰國國內大學本科畢業後，分別在哈佛大學和麻省理工學院（MIT）修讀公共政策和工商管理碩士學位，父親身故後皮塔回國打理家族農商生意並轉虧為盈，從政前曾任叫車和外賣應用程式Grab泰國公司的執行董事。皮塔2012年與女演員楚緹瑪（Chutima Teepanat）結婚，2019年離異，二人育有一名7歲女兒。皮塔外形討好，其個人社交平台帳戶有逾100萬名追蹤者，他在支持者之間恍如娛樂明星般存在。

皮塔周日選舉當天強調必將推動改革，放寬俗稱「皇家誹謗法」的刑法112條。此外，前進黨反對酒精飲品生產壟斷、修憲防止再有政變，以及支持性小眾（LGBT）婚姻平權等政策，都吸引年輕選民支持。相對而言，前首相他信幼女領導的為泰黨對會否與軍方政黨合作一直含糊其辭，年輕人亦認為為泰黨的改革理念未夠強烈。

28歲選民納巴（Napat）表示，比起為泰黨，他更支持立場堅定的政黨，並讚揚前進黨政策理念非常清晰，敢提其他政黨所忌憚與政治結構問題等相關政策。他說：「我不怕改變，我不怕選擇新的人，我想改變社會和泰國政治。」

泰國朱拉隆功大學安全和國際關係研究所行政總監提迪南（Thitinan Pongsudhirak）分析認為，為泰黨錯在續打民粹戰舊牌，而前進黨則將戰場提升至憲政改革層面，形容今次大選結果「震撼且具歷史意義」。

（衛報/法新社/中央社）

相關字詞﹕泰國前進黨 2023泰國國會大選 為泰黨

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