泰年輕力量撼建制 前進黨問鼎首相 成眾院最大黨 民眾憂軍方阻上台

為泰黨議席遜預期 願合組政府

選委會指在眾議院500個議席中，前進黨贏得151席，為泰黨141席，由衛生部長阿努廷領導的泰自豪黨獲71席排第三，副首相巴威領導的國民力量黨和首相巴育所屬的泰國人團結黨分別獲41席和36席。官方正式結果將在60天內公布。

巴育在位超過8年，民眾早已不滿軍人內閣，加上政府未能重振新冠疫後經濟，民怨更高。今次選舉不少選民求變，希望擺脫軍人執政和政變的陰影，建立真正民主政制。由皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的前進黨主張修改可被判囚15年的冒犯君主罪、打破企業壟斷等政策，均受年輕世代歡迎。

黨魁自稱首相 恐遭「DQ」釀亂局

前進黨這次幾乎橫掃首都曼谷的選區議席，不僅獲得年輕人支持，該黨在為泰黨及保守派的根據地也表現不俗。投票給前進黨的29歲選民Beam昨向法新社說：「我覺得我的國家未來有希望，民眾真的醒覺。」42歲的皮塔昨在選舉結果出爐後向記者說：「我是泰國下任首相。我們已準備好組建政府。」他表示，已邀請為泰黨及4個小黨包括泰建泰黨、民族黨、泰國自由黨及公平黨組成聯合政府，6黨共合有309席。皮塔昨警告各方須尊重大選結果，「如果有人干預選舉結果或組建少數派政府，將付上沉重代價」。為泰黨已同意與前進黨組成政府，黨魁差蘭（Cholnan Srikaew）表示，為泰黨沒有組建任何其他政府的計劃，被問到與前進黨組成的聯盟會否被參議院阻撓，他說：「原則上，參議員必須尊重人民的聲音。」

泰國首相由500名眾議員及250名參議員投票選出，惟參議員全數由軍方委任，傾向支持軍方屬意的人選，因此在野黨候選人想獲得過半票數376票當選首相不容易。前進黨的聯盟若要順利選出皮塔任首相，仍需67票。

不少民眾擔心選舉結果會被推翻，雖然再發生軍事政變機會不大，但像前進黨前身未來前進黨2020年被法院裁定解散的情况或重演。選委會有60天時間確認大選結果，其間可取消候選人資格。皮塔因持有一間已停業傳媒公司股份面臨調查，或成他被踢出國會理由。

參議員肯否順應民意成變數

另一變數是參議院肯否尊重人民意願。個別參議員選前表明不打算行使選舉首相的權力，但接受路透社訪問的6名參議員中，有部分表示不一定按人民意願投票，例如知名保王派人物頌猜（Somchai Sawangkarn）聲言會按自己標準投票，認為首相不應給國家帶來問題，「若可能在國家製造分裂，我不會投票給他們」。

皮塔周日表明，前進黨將利用議會平台，按承諾推動修改冒犯君主法。政治風險顧問公司鮑爾亞洲集團資深主任哈里曼（Jay Harriman）稱，今次結果反映民眾明確對反對泰國「舊式政治」，惟前進黨改革體制的主張，將與保皇黨和軍方產生衝突，「若下屆政府按承諾採取激進行動，緊張局勢可能加劇」。

（法新法/路透社/衛報/曼谷郵報/Thai Enquirer）