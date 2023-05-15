美監控揭澤連斯基擬「侵俄」 密謀炸輸油管佔俄村 盼用長程導彈反擊

【明報專訊】《華盛頓郵報》上周六（13日）獨家報道，外泄的美國情報文件顯示，雖然烏克蘭總統澤連斯基因拒絕使用西方提供的武器向俄羅斯境內發動襲擊而贏得西方政府信任，但私下卻很「大膽」，密謀炸毁俄羅斯至匈牙利的輸油管、佔領俄羅斯村莊，甚至渴望用長程導彈打擊俄羅斯境內目標。
《華郵》取得早前在Discord討論區流傳的文件，當中顯示美國截聽到澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與高級助手和軍方領導人的內部通訊。其中澤連斯基在今年1月底一次會議上建議烏克蘭「在俄羅斯境內發動襲擊」，同時將烏克蘭地面部隊派往敵方領土以「佔領未指明的俄羅斯邊境城市」，目標是「在與莫斯科的談判中為基輔爭取籌碼」。
在今年2月底與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）的會議上，澤連斯基對烏克蘭沒有能夠打擊俄境內俄軍部署的遠程導彈「表示擔憂」，建議烏克蘭用無人機攻擊俄羅斯西部地區羅斯托夫的部署地點。
在今年2月中旬與副總理斯維里堅科（Yuliya Svrydenko）的會議中，澤連斯基建議烏克蘭「炸毁」蘇聯時代建造、向匈牙利提供石油的友誼輸油管道。文件說：「澤倫斯基強調……烏克蘭應該炸毁這條管道，摧毁匈牙利（總理）歐爾班依賴俄羅斯石油的產業。」
匈牙利雖是北約成員國，但歐爾班被普遍認為是歐洲最親克里姆林宮的領袖。
澤連斯基否認 撐非常手段護國
澤連斯基接受《華郵》採訪時，否認建議佔領俄羅斯部分地區，稱之為「幻想」，但堅持有權使用非常規手段捍衛國家。當被問及情報顯示他想過使用長程導彈打擊俄羅斯時，澤連斯基說這不是烏克蘭正在考慮的事情。
目前不清楚美國是否與盟國分享了澤連斯基的圖謀，但西方政府仍然強烈支持他，為他提供愈來愈先進的武器裝備。
美拒供長程導彈 稱無關截聽言論
拜登政府則表示，不向烏提供射程達300公里的「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS），並非因為截聽到澤連斯基的言論。