美監控揭澤連斯基擬「侵俄」 密謀炸輸油管佔俄村 盼用長程導彈反擊

《華郵》取得早前在Discord討論區流傳的文件，當中顯示美國截聽到澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與高級助手和軍方領導人的內部通訊。其中澤連斯基在今年1月底一次會議上建議烏克蘭「在俄羅斯境內發動襲擊」，同時將烏克蘭地面部隊派往敵方領土以「佔領未指明的俄羅斯邊境城市」，目標是「在與莫斯科的談判中為基輔爭取籌碼」。

在今年2月底與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）的會議上，澤連斯基對烏克蘭沒有能夠打擊俄境內俄軍部署的遠程導彈「表示擔憂」，建議烏克蘭用無人機攻擊俄羅斯西部地區羅斯托夫的部署地點。

在今年2月中旬與副總理斯維里堅科（Yuliya Svrydenko）的會議中，澤連斯基建議烏克蘭「炸毁」蘇聯時代建造、向匈牙利提供石油的友誼輸油管道。文件說：「澤倫斯基強調……烏克蘭應該炸毁這條管道，摧毁匈牙利（總理）歐爾班依賴俄羅斯石油的產業。」

匈牙利雖是北約成員國，但歐爾班被普遍認為是歐洲最親克里姆林宮的領袖。

澤連斯基否認 撐非常手段護國

澤連斯基接受《華郵》採訪時，否認建議佔領俄羅斯部分地區，稱之為「幻想」，但堅持有權使用非常規手段捍衛國家。當被問及情報顯示他想過使用長程導彈打擊俄羅斯時，澤連斯基說這不是烏克蘭正在考慮的事情。

目前不清楚美國是否與盟國分享了澤連斯基的圖謀，但西方政府仍然強烈支持他，為他提供愈來愈先進的武器裝備。

美拒供長程導彈 稱無關截聽言論

拜登政府則表示，不向烏提供射程達300公里的「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS），並非因為截聽到澤連斯基的言論。

（華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）