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字節跳動前主管控無理解僱 爆內幕

【明報專訊】中國短片分享平台「抖音」海外版TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）一名駐美國前主管，入稟三藩市一個法院，控告字節跳動無理解僱。他在近日曝光的訴狀中指字節跳動有「目無法紀文化」，又指該公司是「中共的有用宣傳工具」。字節跳動過往多番否認與中國政府有關，截至昨日未有回應最新指控。

余音濤（Yintao Yu，音譯）在訴狀中表示，他2017年受僱擔任字節跳動美國工程部主管後不久，發現字節跳動從Instagram、Snapchat等競爭對手的平台上「竊取」影片，並把這些影片當作自家內容。他稱曾通報公司管理階層上述問題，但「侵犯知識財產的行為依舊沒有減少」。他於2018年11月遭開除。

指突顯仇日內容 淡化撐港民主

余音濤上周五提交經修訂的訴狀，指控字節跳動提供了「中共一個有用的宣傳工具」。他表示，發現字節跳動會突顯「仇日」內容，但淡化支持香港民主示威者的帖文。

余音濤指出，字節跳動內部有一組中國政府人員（有時稱為委員會），「負責監控該公司的應用程式」，「指導公司如何推廣共產主義核心價值觀」，並擁有可以完全關閉中國應用程式的「開關掣」，「對公司所有數據握有最高存取權限，就連在美國儲存的數據也是如此」。

稱官員「指導公司推共產價值觀」

余音濤的代表律師Charles Jung告訴法新社：「我的當事人是字節跳動管理階層中，敢站出來公開此事的最高級一人。」他說：「我的當事人關切的是保障美國用戶數據，關切這款應用程式的商業道德，也關切字節跳動員工的福祉。」

余音濤要求舊金山法院頒布禁制令，強迫字節跳動停止從事訴狀所列之行為，並向他支付賠償金與利息。他承諾將這筆錢中的「大部分」分給美國當地的亞裔美國人人權保障團體。

（法新社/紐約時報）

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