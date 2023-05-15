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選戰揭盅 埃爾多安斥土反對派伙美奪權

【明報專訊】土耳其昨天舉行總統大選，投票已於香港時間周日晚上10時結束，但按法律規定，任何有關選舉結果的新聞要到香港時間周一凌晨2時後才能報道，屆時才知道會否有第二輪投票。現任總統埃爾多安面臨掌權廿年最難苦的一場選戰，選前最後民調顯示6個反對黨共推的科勒齊達奧盧以輕微優勢領前，但能否得票過半直接當選是關鍵。埃爾多安選前再打反西方牌，指控土耳其反對派與美國聯手試圖推翻他。

指拜登下令推翻政府

選前爆出其一候選人因懷疑偽造的性愛片段而退選，科勒齊達奧盧其後公開質疑俄羅斯試圖干預土耳其大選引起風波，並指已掌握證明俄方責任的確切證據，但表明仍重視對俄關係。克宮發言人上周六重申不接受上述指控，表示對此「極度失望」，又強調俄方尊重土耳其人民的選擇。

埃爾多安則在最後拉票日反過來指控反對派跟美國總統拜登合作，「拜登下令推翻埃爾多安，我知道這點，我的人都知道這點。若真如此，明天（周日）投票也會是給拜登的回應」。他又批評科勒齊達奧盧攻擊普京和俄羅斯，「我們跟俄羅斯的關係沒有比跟美國的更不重要」。埃爾多安近年跟西方交惡，並嘗試保持外交平衡，跟中國和俄羅斯保持良好關係，包括反對就烏戰制裁莫斯科。

這次大選選情激烈，64歲的卡爾簡表示會投給科勒齊達奧盧，指視選舉為民主與獨裁之爭，「我選擇民主，並希望我的國家選擇民主」。但另一伊斯坦布爾選民卡赫拉曼則堅決投給埃爾多安，指後者即使已掌權廿載，依舊可代表未來，盼「土耳其會成為全球領袖」。

（路透社/法新社）

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