年輕人求變 泰國大選颳「橙潮」 他信政黨眾院最大黨地位受前進黨挑戰

投票率料達八成新高

今次泰國眾議院選舉被視為渴望民主變革的年輕人，與謀求穩定、傳統支持王室與軍方的保守主義者之間的對壘。這次共有約5300萬合資格選民，可投票選出共500個眾院議席，泰國選舉委員會昨預測投票率可達80%創新高。

截至本港今晨1時，泰國傳媒公布的非正式結果顯示，為泰黨在400個眾院選區直選議席中暫得113席，同為主要反對派的前進黨取111席。軍方背景政黨中，泰自豪黨暫贏64席、副首相巴威領導的國民力量黨得39席，現首相巴育組建的新政黨泰國人團結建國黨則得24席。另外，前進黨在100席的政黨名單比例議席中領先居首。大選正式結果仍有待60天後公布，按2017年憲法所定，此後眾院將與參院共同推選首相。

前進黨料橫掃曼谷議席

多名政黨領袖及首相候選人昨上午分別到所屬票站投票。佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）面露笑容向記者表示，「民眾需要（政府有所）改變」，她稱有信心她所代表的為泰黨可重演大勝，「今天將是美好的一天，我對此充滿正面能量」。為泰黨包括前身政黨過去5次贏得選舉，佩通坦父親他信和姑姐英祿分別於2005年和2011年獲選首相，事後皆遭軍方政變推翻流亡海外。今次大選制度把選區議席，以及政黨名單比例議席分別增減50席，被指有利擁龐大資源的政黨。為泰黨選前目標是最少贏得250席，甚至可取310席。

畢業於美國哈佛大學的前進黨42歲黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）則表示，期待「投票率破歷史紀錄」，認為今時今日的年輕一代重視自身權利，將會挺身投票，又認為今次大選反映民眾終能自由表達意見。他說：「期望整個國家將能尊重今次選舉結果，以及民眾的意願。」泰國「國立發展管理學院」（NIDA）昨在票站關閉後發表的調查顯示，前進黨可在33個首都曼谷的選區議席中奪下32席。皮塔本港昨晚表示，認為前進黨可獲逾100席，相信與為泰黨最終能共奪逾376席，並組成聯合政府。選前民調相信，前進黨可吸納330萬年輕「首投族」選票。

假如民主反對派未能在跨參眾兩院共750席中，取得逾半376席直接成功推選首相，則誰人執政須取決軍方委任的250席參議院，故此即使軍方背景政黨選情大幅落後反對派，最終仍有機會執政。現首相巴育雖未參選眾院議席，但他是其所領導泰國人團結建國黨推舉的首相候選人。該黨要取得最少25議席的門檻，方能確保巴育競逐連任首相的資格。

巴育暗示落敗「告老歸田」

泰國人團結建國黨等軍方背景政黨臨選前亦效法為泰黨提出改善民生的民粹政策，但主要目標仍是吸引厭倦街頭示威的保守選民支持。巴育昨在一處票站表示：「今天是大選日，顯示了民主系統的應有方式。」69歲的他日前曾暗示一旦落敗將「告老歸田」，不會鼓動軍方再掀政變。

（綜合報道）