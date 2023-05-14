學運年輕領袖出選 盼躋身議會發聲

在周日的逾5200萬名合資格選民中，18至22歲的「首投族」有約330萬人，千禧及Z世代選民（即約40歲或以下人士）更佔選民總數四成，他們的投票意向足以影響選情，而當年年輕示威者如今變成候選人，亦極依賴同輩的選票。

面臨官司 勝選亦可能失議員資格

30歲的鍾提查因參加2020年示威，被控煽動叛亂和誹謗泰王等罪名，面臨牢獄之災。即使她代表所屬的前進黨在國會贏得議席，也可能因被定罪而失去議員資格，但她仍挨家挨戶拉票，「我們已被軍方統治了9年，是時候將其踢出泰國政治」。鍾提查上月在首都曼谷北郊巴吞他尼府出席競選活動時說：「若想改變泰國，不能夠單靠上街示威或只靠國會，必須雙管齊下。」另一社運人士、32歲的議員候選人比耶拉表示，他參選是因為意識到無法透過示威帶來影響，「我們最多只能象徵式表達不滿，我們需民眾幫助，以民主方式賦予我們作出改變權力」。

3年前站在示威前線的學生領袖、現年24歲的帕努莎亞說：「若支持民主政黨獲勝，我們有很多選擇，可編寫新憲法或修改法律。」

（路透社/法新社）