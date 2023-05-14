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泰今國會大選 巴育主張穩定護王室爭連任 他信幼女打「懷舊牌」盼為家族復仇

【明報專訊】泰國今日（14日）舉行國會大選，在民調領先、前首相他信幼女佩通坦所屬的為泰黨，能否終結前軍頭、現任首相巴育逾8年的執政成為焦點。36歲的佩通坦大打「懷舊牌」，押注人民緬懷其父親和姑姐兩名前首相多年來在地方的政績，承諾將完成二人未竟事業，改善鄉郊民眾生活。為泰黨預計可贏得眾議院最多議席，但佩通坦當選首相之路艱難，因首相位由參眾兩院選出，但參議院250名議員均由軍方委任，相信不會支持佩通坦。尋求連任的巴育支持度雖大幅落後對手，但他主張維持國家穩定和捍衛王室，力爭保守派選民支持。

泰國票站將於當地今天早上8時（本港上午9時）開始接受投票，約5200萬選民選出眾議院全部500個議席。佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）前日（12日）在產子後首度復出拉票，向數以千計支持者說：「5月14日將是歷史的一天。我們將從獨裁統治轉變至民主選舉政府。」為泰黨承襲他信領導的泰愛泰黨的民粹主義政策，承諾提高最低工資，並向每名成年人發放1萬泰銖（約2323港元）電子消費券，力爭鄉郊選民支持。

新世代對政變反感 不滿疫後復蘇慢

佩通坦的父親他信和姑姐英祿打着民粹主義旗號先後當選首相，被王室和軍方視為眼中釘，先後在2006年和2014年被軍事政變推翻後流亡海外。作為政治新丁的佩通坦今年2月在家族根據地東北部鄉郊拉票，大打「懷舊牌」，包括承諾將為為泰黨完成他信家族自2001年以來3次執政的未竟事業，「我們設法在第一年解決所有問題，但4年後被政變趕下台，所以有些事情我們還未實現」。

泰國《民族報》的最新民調顯示，為泰黨以約39.8%支持度領先29.2%的反對派主要對手前進黨，巴育（Prayuth Chan-ocha）領導的「泰國人團結建國黨」（UTN）僅獲7.5%受訪者支持。巴育政變上台逾8年，年輕世代早對軍事政變反感，再加上其治下泰國疫後經濟復蘇緩慢，令民眾進一步不滿。

前進黨吸引首投族 分薄為泰黨票源

提出反對商業壟斷、撤銷義務兵役和修改嚴苛的侮辱王室罪的另一反對黨前進黨，吸引大批「首投族」在內的年輕選民支持，其支持度雖落後為泰黨，但上月至今多個民調顯示，其黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）作為首相候選人的支持度些微反超佩通坦。分析認為，前進黨會分薄為泰黨票源。

不過，為泰黨即使能在眾議院贏得過半議席，佩通坦出任首相之路仍困難，因若要當選首相，須獲參眾兩院逾半議員、即376票支持，但由軍方委任的250名參議員不太可能支持佩通坦。另即使為泰黨和前進黨在眾院取逾350席組聯合政府，法院亦有權宣布解散政黨左右選舉結果。新加坡「尤索夫·伊薩東南亞研究所」泰國研究項目代理統籌丁薩（Termsak Chalermpalanupap）指出，為泰黨可與國民力量黨為首的軍方政黨聯盟結盟，獲得參議院支持，並由國民力量黨候選人巴威（Prawit Wongsuwan）任首相。

（綜合報道）

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