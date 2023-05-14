美大使就指控南非武器供俄致歉

普京借機拉攏南非

布里吉蒂（Reuben Brigety）上周四指控俄羅斯公司貨船Lady R在南非裝載彈藥和武器，指華府對此「深表關注」。Lady R貨船曾於去年12月在開普敦附近一處海軍基地停泊，但南非政府強調沒有對俄售武紀錄，拉馬福薩已下令查證事件。南非執政「非洲人國民大會」（ANC）一度批評布里吉蒂發言「鹵莽」，違反外交慣例，後撤回表態。

如果指控屬實，南非將違反自身的《槍械管制法》。該法列明「不能與參與打壓、侵略或恐怖主義的國家作常規槍械交易」。

布里吉蒂前天在社交平台Twitter表示，當天傍晚與南非外長潘多爾（Naledi Pandor）對話，「糾正了其公開發言留下的錯誤印象」，重申美國與南非強大的伙伴關係。南非外交部則稱布里吉蒂已「毫無保留地道歉」。

（BBC/金融時報）

（俄軍侵烏）