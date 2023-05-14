「2023年最重要選舉」牽動外交地區安全局勢

反對派上台轉向有限

埃爾多安任內展示強勢外交領袖形象，儘管在西方聲望不斷下滑，但在穆斯林世界以至全球其他地區卻獲廣泛尊重，其一例子是俄軍侵烏以降，他憑跟俄羅斯良好關係，成為俄烏間重要調解者，包括促成黑海糧食出口協議。分析普遍認為，倘若埃爾多安連任，將維持現有西方與中俄等尋平衡外交路線。

西方輿論關注反對派共推的科勒齊達奧盧能否改變這點，但有土耳其學者認為安卡拉外交轉向有限。畢爾肯大學國際關係學者伊什奇（Onur Isci）稱，反對派勝選首要任務是修補跟西方關係，在某些範疇也許有激烈變化，但他認為重新轉向西方有限制，例如土俄經濟已密深交織，尤其是在能源領域。

科勒齊達奧盧在選前指控俄羅斯試圖干預選舉，卻在俄方否認後軟化，強調按責任提警告的社交平台貼文是用「我的俄羅斯人朋友」來稱呼，並非對俄方心存敵意，這反映反對派在對俄問題上小心謹慎。

明報記者