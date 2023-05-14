失經濟牌兼逢大地震 土耳其總統爭連任遇暗湧 掌權廿載 埃爾多安今迎最艱苦選戰

埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有份創立的正義與發展黨（AKP）在2002年勝選後上台，但受限於參政禁令，埃爾多安2003年才正式出任總理，此後實際掌權至今。他在上任初年展示相對開明和支持民主的形象，又推動基建項目和吸引外資，令土耳其擺脫通脹沉痾，躍升重要新興經濟體，令他在國內外廣受歡迎。惟到2013年，他以強硬手段打壓加濟公園示威，又加強宗教化改革，跟西方關係開始倒退，到2016年經歷流產政變後翌年更強推修憲過關，被質疑逐漸走向專制。

堅持「減息抗通脹」怪招 土陷經濟危機

埃爾多安2018年當選修憲後首名實權總統，但這次爭取連任，卻面臨歷來最困難的選戰局勢（見表）。土耳其過去5年深陷通脹和貨幣危機，通脹率去年10月一度升至24年來最高的85.51%，及至上月才回落至43.68%，令其「經濟牌」威力大減。專家歸咎埃爾多安堅持「減息抗通脹」這種違反經濟學常識的政策。埃爾多安上月許諾如連任會令通脹跌回單位數，其主要對手、6個反對派政黨今屆共推共和人民黨黨魁科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）提出就任百日大計時，也承諾會在兩年內將通脹降至單位數，反映通脹是土耳其選民的最關心議題。

對埃爾多安雪上加霜的是，土耳其西南部今年2月初發生7.8級大地震，造成約5萬人死亡，逾16萬幢建築物倒塌或損毀。埃爾多安政府因此被批評救災不力，塌樓之多更揭發了行政部門濫批建築許可，無視抗震規格等建築安全要求。當局一邊拘捕184人以為塌樓爭議問責，一邊拘捕多名網上批評政府救災表現的民眾。

另一方面，科勒齊達奧盧以儒雅學者形象示人，主張國家重回議會總理制，他被質疑政治魅力欠奉，但他確定出選後民望提升，在不同民調中跟埃爾多安互有領先。在選舉最後直路，其一候選人因傑爆出性愛片段醜聞退選，選票流向成未知數。

選民感失望 惟未信任反對派

土耳其會否變天的最大變數，在於科勒齊達奧盧及一眾反對派政黨能否令民眾相信他們有力帶來真正改革和經濟復蘇。分析指民眾既對埃爾多安感失望，但對反對派抱懷疑態度的情况亦很普遍。美國智庫中東研究所土耳其專家艾森斯塔特（Howard Eissenstat）指出，不少人假設經濟環境差，會令民眾轉為支持反對派，但他認為不少正發黨支持者聲稱改投他人後，最終都會「歸隊」。有親政府智庫學者指出，民調顯示宣稱不投給埃爾多安的選民被問到地震後「誰能幫助他們」，仍會回答「埃爾多安」，反映出信任問題。

投票將於下午5時（香港時間晚上10時）結束，初步結果預計當地凌晨左右公布。

（綜合報道）