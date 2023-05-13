歐盟外長會聚焦調整對華戰略 減經濟依賴

重新定位增「對手」比重

路透社的報道稱，歐洲對外事務部（The European External Action Service）向歐盟各國政府提交了7頁長的建議文件。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在隨同的信函中指出，有3大原因促使歐盟對華重新定位，包括在民族主義和意識形態下的改變、中美競爭加劇影響所有政策範疇，以及中國在地區和環球事務上角色舉足輕重。他呼籲成員國找出「一致策略」（coherent strategy）應對中國，但強調中國具有重要影響力，歐盟必須繼續與之洽討。

博雷利特別提到，中國議題比俄羅斯議題更複雜，稱：「中國的目標明顯是建立以中國為中心的新世界秩序，俄羅斯在烏克蘭戰敗不會動搖中國的路向，中國將有能力利用它取得地緣政治利益。」博雷利又強調歐盟願就俄軍侵烏問題與中國「認真接觸」，指歐盟歡迎中國為尋求解決方案而採取的真正積極舉措。

在信中，博雷利又指歐盟不應尋求「阻止新興國家崛起的力量」。博雷利又提到與發展中國家打交道時應考慮中國影響力，警告不要期望這些國家會選邊站，指歐盟須意識到很多國家將中國的地緣政治影響力視為對西方的制衡力量，尋求在毋須靠邊站之下加強自己的迴旋餘地。

（金融時報/路透社）