中國派歐亞特別代表訪烏波法德俄 斡旋烏克蘭危機

【明報專訊】中國外交部昨日宣布，中國政府歐亞事務特別代表李輝下周一（15日）起將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。外交部發言人汪文斌表示，這次訪問是中方致力於勸和促談的又一體現，「充分表明」中方堅定站在和平一邊。他強調，中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談、避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出貢獻。
南非被指向俄貨輪運武器彈藥
另外，美國駐南非大使布里格提在周四刊登的當地傳媒訪問上，公開指控南非政府去年12月6日至8日期間向一艘受西方制裁的俄羅斯貨輪運送武器和彈藥。據布里格提所提，該艘名為Lady R的貨輪當時停泊在塞門鎮（Simon's Town）海軍基地，其後駛回俄羅斯，「我們有信心（主張）有武器裝載上貨輪，我願意賭上一切押注這主張的準確度」。
南非總統府對指控「感到失望」，警告這些評論會損害南非和美國政府官員商討這問題的「合作精神和伙伴關係」。國防部昨日則稱，部門會對總統下令展開的調查交代其版本及相關證據。
貨輪一般會停泊在商用碼頭而非海軍基地（塞門鎮兩者皆有），故Lady R在被制裁約7個月後停泊該處時早惹關注。