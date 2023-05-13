中國派歐亞特別代表訪烏波法德俄 斡旋烏克蘭危機

南非被指向俄貨輪運武器彈藥

另外，美國駐南非大使布里格提在周四刊登的當地傳媒訪問上，公開指控南非政府去年12月6日至8日期間向一艘受西方制裁的俄羅斯貨輪運送武器和彈藥。據布里格提所提，該艘名為Lady R的貨輪當時停泊在塞門鎮（Simon's Town）海軍基地，其後駛回俄羅斯，「我們有信心（主張）有武器裝載上貨輪，我願意賭上一切押注這主張的準確度」。

南非總統府對指控「感到失望」，警告這些評論會損害南非和美國政府官員商討這問題的「合作精神和伙伴關係」。國防部昨日則稱，部門會對總統下令展開的調查交代其版本及相關證據。

貨輪一般會停泊在商用碼頭而非海軍基地（塞門鎮兩者皆有），故Lady R在被制裁約7個月後停泊該處時早惹關注。

（綜合報道）