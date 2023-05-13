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烏軍「突破東部反攻」 美智庫：俄恐慌加劇

【明報專訊】俄羅斯多名戰地記者上周四（10日）紛報稱，烏克蘭軍隊在東部重鎮巴赫穆特等地突破俄方防線，暗示對方已開始大規模反攻，烏方昨亦表示重奪巴赫穆特部分領土。俄羅斯國防部隨後否認防線「被突破」，強調「軍事形勢受控」。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）引述烏方稱俄軍在巴赫穆特後撤了兩公里，分析稱其「通過否認來承認」烏軍反擊異常迅速，反映俄羅斯國防部的「恐慌情緒加劇」。

俄羅斯戰地記者波杜布尼（Evgeny Poddubny）上周四晚報稱，烏軍在巴赫穆特西北部突破了俄方防線，相信基輔已開始其所言的春季反攻。數名其他俄羅斯戰地記者亦稱，烏軍似乎同時在巴赫穆特南、北兩方展開轟炸。另一俄羅斯戰地記者西蒙諾夫（Alexander Simonov）亦稱，烏軍突破巴赫穆特以西波達尼夫卡村（Bohdanivka）附近的防線，奪取了「數平方公里」土地。

俄羅斯傳媒RT引述消息報道，烏軍利用坦克轟炸巴赫穆特東北面城市索列達爾，另指烏軍攻擊東南部扎波羅熱州古利艾波列（Huliaipole）附近的俄方陣地。另一親克里姆林宮戰地記者科茨（Sasha Kots）亦聲稱烏軍已開始反攻，引述「可靠」消息稱烏克蘭坦克正沿哈爾科夫州道路開往俄羅斯邊境。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任亦批評，烏克蘭總統聲稱反攻未開始實屬「欺詐」。

俄強調軍事形勢受控

不過，俄羅斯國防部表示，「防線被突破」的報道「並不準確」，指特別軍事行動區內整體形勢受控，但承認巴赫穆特的最後據點受烏軍空襲及炮火攻擊，但在當地西北部成功抵擋敵方攻勢。

烏克蘭昨日表示，過去數天在巴赫穆特附近有所推進。ISW引述烏克蘭東部集團軍指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，俄軍往巴赫穆特的防線後撤了兩公里。烏克蘭空軍表示，前天針對俄軍人員及軍備發動了14次轟炸，烏方另稱破壞了9架俄方無人機及數十個軍事目標。

（路透社/BBC/RT）

（俄軍侵烏）

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