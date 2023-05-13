土俄關係波折 近期愈走愈近

俄被指過去半年資助埃爾多安連任

2015年9月，俄羅斯介入敘利亞內戰，支持巴沙爾政權，數周後即發生土軍戰機擊落俄軍戰機風波，令土俄關係一度跌至低谷，直至翌年中期才有起色。埃爾多安7月經歷流產政變後不久，即訪俄「破冰」，同年12月俄駐土大使被刺殺後，雙方都致力避免爭議升級。隨着埃爾多安和普京跟西方關係愈來愈差，土俄兩國各成對方的其一替代外交選項，安卡拉甚至一度考慮求購俄製防空武器，惹美國強烈反彈。新聞網站「中東之眼」昨引述一名土耳其反對派官員稱，俄羅斯過去6個月通過資助阿庫尤（Akkuyu）核電站、容許土方延遲償還天然氣費用等方式，支持爭取連任的埃爾多安。

另外，土耳其的特殊地位令它在烏戰也發揮獨特角色，一邊為烏軍提供無人機等武器，一邊在俄、烏之間斡旋，包括促成烏克蘭糧食經黑海出口的協議。

西方有輿論對科勒齊達奧盧勝選抱有期望，盼土耳其會擺脫埃爾多安較親俄的路線，但有分析提醒，土俄經貿關係愈趨密切，即使總統換人也未必有大改變，土耳其在地緣戰略上跟西方的分歧也會繼續存在。

（綜合報道）